نتيجة قرعة دوري أبطال أسيا 2022 ومجموعات الفرق السعودية بالمجموعات

ننشر لكم مجموعات دوري أبطال أسيا 2022 في دور المجموعات، حيث تم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أسيا في كوالالمبور وسط مجموعات متوازنة للفرق السعودية وخاصة الهلال السعودي والشباب السعودي والفيصلي السعودي وغيره من الفرق الأسيوية الأخرى والتي تمني النفس بالفوز ببطولة دوري أبطال أسيا.

نتيجة قرعة دوري أبطال أسيا دوري المجموعات 2022

في عشر مجموعات جاءت نتيجة قرعة دوري أبطال اسيا 2022 والتي ننقلها لكم.

المجموعة الأولى : الهلال السعودي، الريان القطري، الاستقلال من طاجيكستان والفائز من الدور التمهيدي الثالث.

الهلال السعودي، الريان القطري، الاستقلال من طاجيكستان والفائز من الدور التمهيدي الثالث. المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي الهند والقوة الجوية العراقي.

الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي الهند والقوة الجوية العراقي. المجموعة الثالثة: فولاذ خوزستان من إيران وشباب الأهلي دبي الإمارات وأهال تركمانستان والغرافة من قطر.

فولاذ خوزستان من إيران وشباب الأهلي دبي الإمارات وأهال تركمانستان والغرافة من قطر. المجموعة الرابعة: الدحيل من قطر، وسيباهان من إيران، باختاكور من أوزبكستان والفائز من الدور التمهيدي الأول.

الدحيل من قطر، وسيباهان من إيران، باختاكور من أوزبكستان والفائز من الدور التمهيدي الأول. المجموعة الخامسة: السد من قطر، الفيصلي السعودية والوحدات الأردن والفائز من الدور التمهيدي الثاني.

السد من قطر، الفيصلي السعودية والوحدات الأردن والفائز من الدور التمهيدي الثاني. المجموعة السادسة : شاندونغ تايشان من الصين، وأوراوا من اليابان وليون سيتي من سنغافورة والفائز من الدور التمهيدي الرابع.

شاندونغ تايشان من الصين، وأوراوا من اليابان وليون سيتي من سنغافورة والفائز من الدور التمهيدي الرابع. المجموعة السابعة: باثوم يونايتد من تايلاند وجيونام دراجونز من كوريا الجنوبية، ويونايتد سيتي الفلبين وملبورن سيتي الأسترالي.

باثوم يونايتد من تايلاند وجيونام دراجونز من كوريا الجنوبية، ويونايتد سيتي الفلبين وملبورن سيتي الأسترالي. المجموعة الثامنة: تشونبوك من كوريا الجنوبية، يوكوهام من اليابان وهوانج أنه جيا لاي من فيتنام والفائز من الدور التمهيدي.

تشونبوك من كوريا الجنوبية، يوكوهام من اليابان وهوانج أنه جيا لاي من فيتنام والفائز من الدور التمهيدي. المجموعة التاسعة: كاواساكي من اليابان، وقوانغشتو من الصين، وجوهور دار التعظيم من ماليزيا والفاائز من الدور التمهيدي الثالث.

كاواساكي من اليابان، وقوانغشتو من الصين، وجوهور دار التعظيم من ماليزيا والفاائز من الدور التمهيدي الثالث. المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت من الصين، تشيانجراي يونايتد من تايلاند، كيتشي من هونج كونج والفائز من الدور التمهيدي الثاني.

هذا وتعد مجموعات دوري أبطال أسيا متوازنة بشكل كبير، خاصة وأن دوري أبطال أسيا من البطولات القوية وخاصة وأن الهلال السعودي نجح في الحصول على بطولة دوري أبطال أسيا في البطولة الماضية وسط سعي قوي من جانب أبطال أسيا في المجموعات العشرة، وسط محاولات من جانب الهلال السعودي للفوز بها وبالتأكيد ستكون هناك منافسة قوية من جانب الشباب السعودي وغيرها من الفرق الأسيوية الأخرى وسط مساعي من أجل الفوز بتلك البطولة، وسنتابع كل جديد حول دوري أبطال أسيا.