نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية حصرية LIVE| موعد مباراة المغرب والجابون كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة (حسم الصدارة للأسود) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المغرب والجابون ، تستكمل مساء الثلاثاء 18 يناير 2022 مباريات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، ولحساب المجموعة الثالثة، يستضيف ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مواجهة قوية ومرتقبة، بين متصدر المجموعة ووصيفها منتخبا المغرب والجابون ، والذين تجمعهم موقعة حاسمة على رأس المجموعة، والتي ستحدد شكل المواجهة في دور الـ16.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل وآخر الأخبار بالإضافة إلى موعد مباراة المغرب والجابون والقنوات الناقلة ، وكذلك مشوار المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2021 ، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب والجابون في مختلف المسابقات والبطولات .

مباراة المغرب والجابون

90 دقيقة فقط، تفصل المنتخب المغربي عن حسم صدارة المجموعة الثالثة لصالحه، بعد أداء ونتائج مثالية في المواجهتين الأوليين له بالمجموعة.

حيث أبلى أسود الأطلسي بلاءً حسنًا، أمام غانا في الجولة الأولى وفازوا بهدف نظيف، قبل يتغلبوا على جزر القمر (2-0).

وحاليًا يحتل المغاربة صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف، وهم ضمن أقوى المرشحين للظفر باللقب.

إلى ذلك، تسعى كتيبة البوسني وحيد خليلوزيتش للظفر باللقب التاريخي الثاني في أمم أفريقيا ، بعد بطولة 1976 .

في المقابل، يسعى المنتخب الجابوني إلى حصد النقاط الثلاث، التي تمكنه من اعتلاء الصدارة، أو التعادل على أقل تقدير (مع الدخول في حسابات أخرى)، وتفادي انتظار نتيجة مباراة غانا وجزر القمر .

هذا، ويأتي النمور في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ نجح رفقاء أوباميانج في الفوز بهدف على جزر القمر “حصالة المجموعة”، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع غانا (1-1).

ويأمل الجابونيون في تحقيق إنجاز جديد، يتجاوزون به الدور الثاني، والذي تحقق في مشاركتي 2012 و1996.

مباريات الجولة الثالثة

تشهد الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2021 ، مواجهات عربية ساخنة.

ففي المجموعة الرابعة، تقام الأربعاء 19 يناير 2022، مباراة مصر والسودان ، والتي ستحسم بشكل كبير المتأهل كوصيف عن المجموعة للدور الثاني، بعد حسم النسور النيجيرية للصدارة.

وفي المجموعة الخامسة، تقام الخميس 20 يناير 2022، مباراة الجزائر وكوت ديفوار ، حيث لن يكون أمام محاربو الصحراء إلا الفوز، وربما انتظار نتيجة مباراة غينيا الاستوائية وسيراليون .

أما في المجموعة السادسة، فستُلعب يوم الخميس أيضًا، مباراة تونس وغامبيا ، وستكون حاسمة للغاية لصدارة المجموعة والتأهل، مع ترقب نتيجة مباراة مالي وموريتانيا .

موعد مباراة المغرب والجابون والقنوات الناقلة

تقام المواجهة الحاسمة، مساء الثلاثاء، في العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت المغرب، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة المغرب والغابون ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الدولي الموريتاني دحان بايدا.

تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المباراة، عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وتطبيق beIN Sports Connect بالإضافة إلى قنوات Al Aoula HD Earth TNT و Arryadia TNT HD .

وبشأن معلق مباراة المغرب والجابون ، فقد كلفت الشبكة القطرية المعلق الرياضي المغرب جواد بدة بالمهمة، فيما يُعلق كلًا من عبد الحق الشراط و محمد العدالي عبر القنوات المغربية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس و موعد مباراة المغرب والغابون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية ، علاوة على تاريخ لقاءات المغرب والجابون في شتى البطولات والمسابقات .