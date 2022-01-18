الرياضة

تابع مباراة المغرب والغابون اليوم في جولة جديدة في كأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة تابع مباراة المغرب والغابون اليوم والتي يتم في مباراة اليوم منتخب المغرب يختتم بها أخر مباراة له . ضمن المجموعة الثالثة ضد منتخب الغابون كما أن موعد مباراة المغرب والغابون المحدد اليوم . سيشهد مبارزة محتدمة حيث أن منتخب المغرب يلاقي منتخب الغابون ورصيد نقاطه 6 نقاط . كذلك منتخب الغابون في توقيت مباراة المغرب والغابون اليوم رصيد نقاطه 4 نقاط فقط . وذلك ما يجعل مباراة المغرب ضد الغابون كلاً منهم سيسعى لحصد نقاط أعلي . لكي ما يتم الصعود للدور الاعلى في كأس الأمم الأفريقية . حيث لا مجال لكلا المنتخبين اليوم المغرب والغابون بأن تكون مباراة اليوم في كأس أمم أفريقيا أن تكون هناك خسارة للمباراة .

تابع مباراة المغرب والغابون اليوم
موعد مباراة المغرب والغابون

تابع مباراة المغرب والغابون اليوم بالمجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية

يأتي لقاء اليوم في كأس الأمم الأفريقية ومنتخب المغرب يحتل الصدارة في مجموعته . لكن يأتي منتخب الغابون ويحتل برصيد نقاط أقل المركز الثاني بعد منتخب المغرب . كما أن متابعة مباراة المغرب ضد الغابون اليوم علي ملعب أحمد أهيدجو ضمن مباريات جدول مباريات الأمم الأفريقية . للمجموعة الثالثة ويتم نقل المباراة اليوم من خلال باقة قنوات بي أن سبورت الرياضية . بجانب تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا التي سنعرض تردداتها داخل المقال . كذلك بجانب أن معلق مباراة المغرب ضد الغابون اليوم سيكون المعلق جواد بده . كما أنه سينطلق توقيت مباراة المغرب والغابون ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 . بتوقيت السعودية الساعة 10 مساءً . وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11 مساءً .

تابع مباراة المغرب والغابون اليوم علي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا من ضمنها باقة قنوات . beIN Sports Max Hd1 ومعلوماتها كالتالي :-

  1. مباراة المغرب اليوم يتم نقلها علي قنوات beIN Sports Max Hd1 علي النايل سات .
  2. يتم إضافة تردد بي أن سبورت الناقلة مباراة المغرب ضد الغابون برقم 12604 .
  3. كما يضاف الاستقطاب لقناة بي أن سبوتر “أفقي” .
  4. كذلك معدل الترميز يضاف لمتابعة مباراة المغرب والغابون 27500 .
  5. معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/2 .

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والغابون اليوم

من ضمن القنوات الناقلة لمباراة المغرب والغابون في كأس الأمم الأفريقية علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي :-

  • موعد مباراة المغرب والغابون العاشرة مساءً بتوقيت السعودية علي تردد 11013 .
  • كما يتم إضافة الاستقطاب الخاص بالقناة بشكل “أفقي” .
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة الناقلة مباراة المغرب ضد الغابون 3/2 .
  • معدل الترميز للقناة يضاف برقم 27500 .

تابع مباراة المغرب والغابون اليوم من خلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا . التي تم توضيحها داخل المقال لأكثر من تردد لمتابعة . مباراة المغرب ضد الغابون في الجولة الأخيرة للمجموعة المؤهلة لدول قبل النهائي .

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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