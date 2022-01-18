موعد مباراة الزمالك ضد فاركو اليوم الثلاثاء بكأس الرابطة القناة الناقلة والتشكيل المتوقع

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محمد سياف - ابو ظبي - تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة بمباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من البطولة التي تم إستحداثها من الإتحاد المصري لكرة القدم بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022، وتوقف النشاط الرياضي في مصر على مستوي الدوري العام.

موقف الزمالك وفاركو بالمجموعة الثالثة من كأس الرابطة

يدخل نادي الزمالك المباراة وعينه على الثلاث نقاط بعد فقده نقطتين بالتعادل أمام إنبي بالجولة الأولي، ويملك من النقاط 1 نقطة في رصيده، وعلى الجانب الآخر نادي فاركو يدخل المباراة بدون رصيد من النقاط بعد هزيمة كبيرة من سيراميكا كليو باترا بالجولة الأولي 4/2، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع لنادي فاركو خلال مباراة الزمالك اليوم

بدأ المدير الفني مجدي عبد العاطي لنادي فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمود السيد

خط الدفاع : رامي صبري – عبد الله بكرى _ ياسين مرعي.

خط الوسط : محمود حمادة _ محمود جهاد _ دي ماريا _ أحمد الصغيري.

خط الهجوم : رزقي حمرون – وليد علي – عمرو جمال

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد سعيد شيكا – أحمد عوض – عزمي غومه – أحمد محمود – محمود عماد – سوكاري – أحمد شريف – إسلام جمال – ايريك ايوك.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك خلال المباراة

يبدأ المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لنادي الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا.

وسط الهجوم: مصطفى فتحي، محمد أوناجم، عبدالله جمعة.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية، أحمد زكي، إسلام جابر، حمدي علاء، السيد عبد الله محمد، سيف جعفر، يوسف أسامة، حسام أشرف، رزاق سيسيه.

موعد مباراة فاركو والزمالك في كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة لكرة القدم

طرفي المباراة: فاركو ضد الزمالك

موعد المباراة: 18 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 02:30 مساءا بتوقيت القاهرة 03:30 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ستاد الإسكندرية

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

معلق المباراة: مؤمن حسن

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي

أبرز مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء 18 يناير