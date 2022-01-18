أبرز مباريات كأس الرابطة المصرية لكرة القدم اليوم الثلاثاء 18-01-2022 بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 18-01-2022 الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة للأندية المصرية لكرة القدم، والتي بدأت كفرة جيدة من الإتحاد المصري لكرة القدم للأندية التي تتنافس في الدوري المصري الموقوف في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها رقم 33 بدولة الكاميرون .

مباريات كأس الرابطة اليوم

وتقام اليوم من خلال منافسات المجموعة الثالثة التي تضم فرق فاركو، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، إنبي، طلائع الجيش، ويواجه نادي الزمالك اليوم في المباراة الأولي نادي فاركو، ويلتقي سيراميكا كيلو باترا ضد طلائع الجيش، ويواجه فريق غزل المحلة نظيره نادي إنبي، وتنطلق المباريات الساعة 2:30 ظهرا على قنوات أون تايم سبورت.

المباراة الأولي: فاركو ضد الزمالك

بطاقة المباراة

طرفي المباراة: الزمالك ضد فاركو

موعد المباراة: الثلاثاء 18 يناير 2022

توقيت المباراة: 02:30 مساءا بتوقيت مصر 03:30 مساءا توقيت مكة المكرمة

المجموعة: الثالثة

ملعب المباراة: ستاد الإسكندرية

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

معلق المباراة: مؤمن حسن

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي

المباراة الثانية: سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش

بطاقة المباراة

فريقي المباراة: سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش

موعد المباراة: الثلاثاء 18 يناير 2022

توقيت المباراة: 05:00 مساءا بتوقيت مصر 05:00 مساءا توقيت مكة المكرمة

المجموعة: الثالثة

القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

البطولة: كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة – الجولة الأولي

المباراة الثالثة: غزل المحلة ضد إنبي

بطاقة المباراة