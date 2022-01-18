تعرف على أبرز مباريات اليوم الثلاثاء كأس الأمم الإفريقية 2022 مواجهات حاسمة المجموعة الثانية والثالثة

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم الثلاثاء 18 يناير الجولة الثالثة الحاسمة للمجموعة الثانية والثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الكاميرون 2022، بعدما لعبت بالأمس منافسات المجموعة الأولي وإنتهت بفوز بتعادل منتخب الكاميرون ضد منتخب كاب دي فيردي، وتعادل منتخبي أثيوبيا وبوركينا فاسو، لتستأنف اليوم مباريات المجموعة الثانية والثالثة، ويومي الأربعاء والخميس مباريات المجموعة الرابعة والخامسة والسادسة. أبرز مباريات الجولة الثالثة للمجموعات الثانية والثالثة الكاميرون 2020 المباراة الأولي: مالاوي ضد السنغال موعد مباراة ملاوي مع السنغال طرفي المباراة: ملاوي مع السنغال

موعد المباراة: الثلاثاء 18 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 6 مساءا بتوقيت القاهرة 7 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: كويكونغ ستاديوم

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 1

معلق المباراة: علي محمد علي

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – الجولة الثالثة تابع أيضا: ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 المباراة الثانية: زيمبابوي ضد غينيا موعد مباراة غينيا مع زيمبابوي طرفي المباراة: غينيا مع زيمبابوي

موعد المباراة: الثلاثاء 18 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 6 مساءا بتوقيت القاهرة 7 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب أحمدو أهيدجو

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 2

معلق المباراة: عادل خلو

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – الجولة الثالثة المباراة الثالثة: المغرب ضد الجابون موعد مباراة المغرب مع الجابون طرفي المباراة: المغرب مع الجابون

موعد المباراة: الثلاثاء 18 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 9 مساءا بتوقيت القاهرة 10 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب أحمدو أهديجو

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 1

معلق المباراة: جواد بده

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – الجولة الثالثة المباراة الرابعة: غانا ضد جزر القمر موعد مباراة غانا مع جزر القمر طرفي المباراة: غانا مع جزر القمر

موعد المباراة: الثلاثاء 18 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 9 مساءا بتوقيت القاهرة 10 مساءا بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب رومدي أدجيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 2

معلق المباراة: حسن العيدروس

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – الجولة الثالثة

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