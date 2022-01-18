موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة لديربي وادي النيل الحاسم لبطاقة التأهل

موعد مباراة مصر والسودان، ينتظر محبي وعشاق كرة القدم العربية والإفريقية ديربي وادي النيل بين الفراعنة والمنتخب السوداني الشقيق حيث تعد مواجهة من المواجهات المصيرية والتي تعطي الفائز فيها بطاقة العبور لدور ال16 ببطولة لأمم أفريقية المقامة حالياً في الكاميرون ويقع المنتخبان في المجموعة الرابعة مع كلاً من نيجيريا وغينيا بيساو وقد ضمنت النسور النيجيرية بطاقة العبور إلى الدور الثاني من البطولة بعد تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط جمعتهم من الفوز على المنتخب المصري والمنتخب السوداني بينما يمتلك منتخب الفراعنة ثلاث نقاط ونقطة واحدة للمنتخب السوداني ومثلها لغينيا بيساو، وبعد تأهل النسور النيجيرية يبقي هناك فرصة للتأهل لباقي منتخبات المجموعة حيث يمتلك منتخب الفراعنة ثلاث نقاط بينما يمتلك السودان وغينيا بيساو نقطو واحدة لكل فريق لتبقي فرصة التأهل متاحة أمام الثلاث منتخبات لذلك تعد تلك المواجهة العربية الخالصة مواجهة تحديد المتأهل الثاني من المجموعة وبهذا تعد المباراة الفرصة الأخيرة للبقاء في البطولة ولعبور إلى الدور الثاني وفي نفس توقيت لقاء منتخب مصر مع السودان سيلعب منتخب النيجر مع غينيا بيساو في نفس المجموعة، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر والسودان

سوف يلتقي المنتخبان الشقيقان في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم أفريقية الأربعاء الموافق 19/1/2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي ويقام اللقاء على استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وقد أعلن الاتحاد الإفريقي عن حكم اللقاء وهو البوتسواني جوشوا بوندو.

القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت حقوق إذاعة ونقل جميع مباريات أمم أفريقية الكاميرون 2022 وسوف يتم إذاعة مباراة مصر والسودان عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق عصام الشوالي وهناك قنوات مفتوحة تنقل عبر شاشتها مباريا البطولة ومنها قناة الفجر الجزائرية وقناة النبأ الليبية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في المباراة