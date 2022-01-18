موعد مباراة مصر والسودان اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس الأمم الإفريقية 2022

منتخب مصر في مهمة مصيرية ضد منتخب السودان في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2022، حيث تشهد المجموعة الرابعة مبارتين هامتين في نفس التوقيت، حين يلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا متصدر جدول الترتيب الذي ضمن الصعود فعلياً إلى دور ثمن النهائي، وذلك في نفس موعد مباراة مصر والسودان اليوم التي تنطلق في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والخرطوم، ويأمل فيها الفراعنة وصقور الجديان تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للتأهل إلى دور الستة عشر في البطولة التي شهدت بالفعل ضمان ست منتخبات لذلك الدور بعد أن انتهت مباريات مرحلة المجموعات فعلياً للمجموعات الثلاث الأولى.

يدخل المنتخب المصري مباراته ضد شقيقه السوداني بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تصحيح الصورة السيئة التي ظهر بها في الجولة الأولى، حين خسر ضد منتخب نيجيريا بهدف دون رد، في مباراة لم تكن الخسارة هي مشكلة الفراعنة فقط، بل كان الظهور بمردود سيء وهو تمكنهم من الهجوم بأي شكل أمام النسور إلى على استحياء بسبب تغيير مراكز اللاعبين من قبل مدربهم البرتغالي العنيد كيروش، ولكنه قام بتصحيح الأمور نسبياً في تشكيلته الأساسية في الجولة الثانية ضد منتخب غينيا بيساو، قبل أن يكرر نفس أخطاء نيجيريا بعد التبديلات، ولكن ذلك لم يمنع رفاق صلاح من تحقيق الفوز ضد غينيا بهدف دون سجله محمد صلاح في مباراة شهدت تصدي القائم لثلاث أهداف مؤكدة للفراعنة أمام زيزو، صلاح، ومصطفى محمد.

المنتخب السوداني يدخل مباراته ضد مصر متواجداً في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما مصر متواجدة في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز ضد غينيا بيساو المتواجدة في المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن السودان التي جمعت نقطتها الوحيدة من التعادل في الجولة الأولى ضد غينيا سلبياً، قبل أن تخسر في الجولة الثانية ضد منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم

الأربعاء 18 يناير 2021.

9:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

8:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت قطر، البحرين، مكة المكرمة، اليمن، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

11:00 توقيت الإمارات، وعٌمان.

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