موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة كان 2022

تختتم مباريات مرحلة المجموعات للمجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2022، حيث يلعب حامل اللقب المنتخب الجزائري مباراة مصيري ضد منتخب ساحل العاج متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، ويلعب منتخب غينيا بيساو المتواجد في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط مع منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما المنتخب الجزائري يتواجد في ذيل ترتيب المجموعة حالياً برصيد نقطة وحيدة في أكبر مفاجأت الكان 2022 حتى الآن، وهو ما يأمل رفاق جمال بلماضي في تغييره أمام الأفيال، وينطلق موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 في الخامسة مساءاً بتوقيت الجزائر.

المنتخب الجزائري يلاقي ساحل العاج في مباراة صعبة ساعياً لتحقيق أولى انتصاراته في البطولة، خاصة بعد المفاجأة الكبيرة التي حدثت في الجولة الماضية، وشهدت خسارة حامل اللقب أمام منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، ليفقد رفاق محرز ثلاث نقاط هامة، ويتجمد رصيد نقاطهم عند نقطة وحيدة جمعها بعدما اكتفى في الجولة الأولى بتعادل سلبي ضد منتخب سيراليون، ليفقد نقطتين هامتين في بداية مشواره، بعد مباراة تفنن فيها لاعبي الخضر بإضاعة الأهداف السهلة أمام مرمى الخصم.

المنتخب الإيفواري يأمل في تحقيق الفوز ضد الجزائر لضمان التأهل إلى دور الستة عشر، والحفاظ على صدارة الترتيب المتواجد فيه حالياً برصيد أربع نقاط، جمعها من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ضد غينيا بيساو بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية ضد منتخب سيراليون بهدفين لكل فريق في مباراة قوية تقدمت فيها ساحل العاج بهدف للعملاق هيلير لاعب أياكس، قبل أن يتعادل إسماعيل كامارا لسيراليون، ولكن بيبي لاعب أرسنال عاد وتقدم للأفيال، قبل أن يتمكن الحاجي كمارا من إدراك التعادل لسيراليون في الثواني الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

الخميس 20 يناير 2021.

17:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

18:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

19:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

20:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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