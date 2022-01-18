نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفاجآت بالجملة”.. تسريب تشكيل مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر الصحفي أحمد عبد الباسط معد برنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورت تشكيل مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2022 والذي من المتوقع بأن يقام يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة، ويحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز والانتصار أو على الأقل التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي رفقة منتخب نيجيريا والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من حجز المركز الأول في المجموعة.

موعد مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

قبل الحديث عن تشكيل مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا، دعنا في البداية نتحدث عن موعد المباراة المرتقبة في ديربي حوض النيل، والذي جاء على هذا النحو التالي:

المباراة: مصر والسودان.

المناسبة: الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا

الموعد: 9 مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

اليوم: الأربعاء 19 يناير 2022.

الجدير بالذكر بإن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوز وهزيمة، في حين يحتل المنتخب السوداني المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

تشكيل مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

كشفت بعض المصادر الإعلامية عن التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون، والذي جاء على النحو التالي بحسب تسريبات بعض الصحفيين المقربين من البعثة في الكاميرون:

حارس المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف – محمد عبد المنعم – حجازي – عمر كمال

خط الوسط: السولية – النني – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مرموش – صلاح- مصطفى محمد.

ويذكر بإن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش كان قد بدأ لقاء مصر وغينيا بيساو السابق بتواجد عبد الله السعيد في خط الوسط، ومحمود حمدي الونش في خط الدفاع، ولكن بحسب ما يظهر في تشكيل مباراة مصر والسودان المتوقع، فإن الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم وجدوا مكانهم داخل التشكيلة الأساسية للفراعنة في اللقاء المرتقب يوم الغد الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري.