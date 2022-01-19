نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم في الجولة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، يسعى منتخب مصر إلى الفوز على السودان والوصول إلى النقطة السادسة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وحسم المركز الثاني لصالحه، ويدخل منتخب مصر المباراة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب السودان المركز الأخيرة بنقطة وحيدة.

ترقبوا تغطية نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم دقيقة بدقيقة.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء:

التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة مساء بتوقيت الخرطوم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم

من المنتظر أن تنقل قناة Bein ports HD 1 مباراة مصر والسودان في المباراة القامة على ملعب احمدو أهيدجو في الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

تصريحات كيروش قبل مواجهة السودان

كان المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش قد أكد أن منتخب مصر جاهز لمواجهة السودان الأربعاء في الجولة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية وسط نية الفريق المصري لحسم المركز الثاني.

وأكد كيروش أن فريقه حريص كل الحرص على تقديم أداء طيب أمام السودان مؤكدا عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا، إلا ان غياب أحمد فتوح للإصابة وكذلك أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وكذلك وسط احتمالات غياب عمر كمال عن تشكيل منتخب مصر أمام السودان.

توقعات نتيجة مباراة مصر والسودان

تترقب الجماهير نتيجة مباراة مصر والسودان، ويتوقع أن ينجح منتخب مصر في حسم المباراة لصالحه نظرا للفارق الفني الكبير بين المنتخبين، إلا أن مفاجأت بطولة كأس الأمم الإفريقية وخروج غانا على يد جزر القمر وهزيمة الجزائر من غينيا وتعادل سيراليون مع كوت ديفوار سيجعل منتخب مصر على وعي كامل وتركيز قبل مباراة السودان.

وتواجه مصر حال التأهل إلى الدور الثاني متصدر مجموعة الجزائر وكوت ديفوار وغينيا وسيراليون، ويبدو أن مصر على موعد مع مواجهة بوركينا فاسو حال نجاح الأخيرة الفوز على الجزائر في واحدة من أقوى مباريات الدور الأول.