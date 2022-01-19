نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء مجاناً بدون أشتراك في أمم إفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم في كأس الأمم الإفريقية واحدة من الأمور التي تهم الكثير من عشاق منتخب الفراعنة في كل مكان، حيث يختتم منتخب مصر مباريات في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب السودان في مباراة قوية ومثيرة، ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم لحسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة دون النظر لنتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، والتي تقام في نفس التوقيت، ويدخل المنتخب المصري بمعنويات عالية بعد الفوز خلال الجولة الثانية أمام غينيا بيساو بهدف دون رد من توقيع النجم محمد صلاح، ومن خلال المقال، نقدم لحضراتكم تردد القنوات المجانية التي ستذيع مباراة مصر والسودان اليوم مجاناً بدون تشفير في كأس الأمم الإفريقية موعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجاناً

تعد مباراة مصر ضد السودان من المباريات التي تلقي اهتمام ومتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وخاصة أن المنتخب السوداني سيلعب مباراة قوية في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري، وخطف بطاقة العبور للدور التالي، وتنقل جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، والتي حصلت على حقوق بث كافة مباريات البطولة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال قناتي بي ان سبورت ماكس الأولي والثانية، وقد بدأ الكثير من الجماهير العربية في البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجاناً بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية الأخري دون النايل سات من أجل متابعة ومساندة الفراعنة خلال هذا اللقاء الهام.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية توقيت مباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت أبوظبي على ملعب أحمدو أهديجو، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطري المشفرة من خلال قناة بي ان سبورت ماكس HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم بدون تشفير

نتعرف من خلال المقال على تردد جميع القنوات المجانية والمفتوحة التي ستبث مباراة مصر والسودان اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث حصلت عدد من القنوات الفضائية على حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وهي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان مجاناً

BTV Botswana TV

ORTM 1 Mali

ORTM 2 Mali

TFM Senegal

RTB TV Benin

ORTB Burkina Faso

Télé sahel Niger

ويمكن استقبال القنوات السابقة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بحضراتكم، كما سنقوم بمتابعة المزيد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم بدون تشفير، ووضعها لحضراتكم في حال توافر المزيد، فتابعونا.