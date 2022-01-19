نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022/2023 النسخة الـ 41 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بيان رسمي صادر منه، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أهم التفاصيل المتعلقة ببطولة دوري أبطال آسيا 2022/2023 في النسخة الحادية والأربعين منها، كما كشف عن موعد انطلاق المرحلة التمهيدية للبطولة والتي تبدأ من 8 إلى 15 مارس القادم، بينما ينتهي مشوار البطولة بحلول المباراة النهائية المقرر لها الانعقاد يومي 19 و 26 فبراير 2023، والجدير بالذكر بطل دوري الأبطال الآسيوي في النسخة الأخيرة منه 2021 هو الهلال السعودي وبذلك يصبح هو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 4 مرات.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2022

جاءت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا بمباريات قوية للغاية في دور المجموعات، حيث من المفترض أن يتأهل للدور الثمن نهائي أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة هذا بجانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من كلاً من منطقتي الشرق والغرب.

الجدير بالذكر أن دور المجموعات سينطلق وفقاً لنظام التجمع من خلال مرحلتي الذهاب والإياب في الفترة التي تنطلق من 7 أبريل القادم وتنتهي 27 من نفس الشهر، أما عن دور الـ16 فيُقام من مباراة إقصائية وحيدة بنظام التجمع ونفس القاعدة تنطبق على الدور ربع النهائي والنصف النهائي، واختتمت القرعة بالإعلان عن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ كشف الاتحاد أن مباراتي الذهاب والإياب ستنعقد في 19 و 26 فبراير 2023 وذلك لأن كأس العالم سيقام في قطر خلال الفترة التي تبدأ من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري 2022.

مجموعات أندية غرب القارة

تجدر الإشارة أن مجموعة أندية غرب القارة جاءت على النحو التالي:

يتواجد الهلال السعودي حامل اللقب في المجموعة الأولى بجانب كلاً من نادي الريان القطري واستقلال طاجيكستان والفريق الفائز من الدور التمهيدي الثالث.

المجموعة الثانية تضم كلاً من الجزيرة الإماراتي ونادي الشباب ومومباي الهندي ونادي القوة الجوية العراقي.

ضمت المجموعة الثالثة كلاً من نادي فولاد الإيراني ونادي شباب أهلي دبي الإماراتي ونادي آهال من تراكمستان والغرافة القطري.

جاءت المجموعة الرابعة مكونة من نادل الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي ويتبقى أن ينضم الفائز من الأدوار التمهيدية إلى تلك المجموعة.

المجموعة الخامسة والأخيرة، تتكون من الفيصلي والسد القطري والوحدات الأردني وأحد الفرق الفائزة في الدور التمهيدي الثاني.

الجدير بالذكر أنه هناك لقاء ناري يجمع بين كلاًُ من الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي في الملحق الثالث ومن ثم يتأهل فريق للمجموعة الأولى، وعلى الجانب الآخر، يواجه بني ياس الإماراتي نادي ناساف الأوزبكي في الملحق الثاني ليتأهل الفائز منهم للمجموعة الخامسة.

وفي نهاية المطاف، يتواجه فريق الجيش السوري نادي التعاون في ملحق دوري الأبطال ، ومن ثم ينضم المتأهل منهم إلى المجموعة الرابعة بجانب الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.