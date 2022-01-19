“الساعة كم الماتش” موعد مباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء 19-1-2022 في أمم إفريقيا وتفاصيل اللقاء

تزداد عمليات البحث عن موعد مباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء 19-1-2022 في أمم أفريقيا، وذلك لأن تلك المباراة تحمل الكثير من المواجهات السابقة المثيرة، وتلك المباراة هي المباراة الرئيسية لذلك الجولة، وهذا لأنها تحمل مصير المنتخبين، والذين يحاولون بشتى الطرق الصعود إلى الدور 16 في البطولة الأكثر اهتماما داخل القارة السمراء، وإن كنت ترغب في معرفة موعد المباراة ونظام البطولة تابع هذا المقال.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء 19-1-2022

داخل استاد أحمدو أهيدجو تقدم مباراة مشتعلة بين منتخبي مصر والسودان، وتكون تلك المباراة ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، ولقد افتتح منتخب مصر مشواره بهزيمة من منتخب نيجيريا بهدف واحد فقط، ولقد حقق المنتخب عودة رائعة أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية، وهذا بهدف المحافظة على أماله في الصعود إلى الدور القادم من تلك البطولة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام السودان يضمن هذا الصعود.

في الجانب المقابل قد خرج منتخب السودان بتعادل مخيب في أولى المباريات أمام منتخب غنيا بيساو، ومن ثم وجد المرارة في مواجهة منتخب نيجيريا والسقوط بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فقط لهم، ويطمح منتخب صقور الجديان في تقديم أداء كبير أمام الفراعنة، ومن أجل هذا يتساءل الجميع عن موعد مباراة مصر والسودان القادمة في أمم أفريقيا، والتي ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويكون تاريخ هذه المباراة هو يوم الأربعاء في 19 يناير 2022، ويمتلك منتخب السودان فرصة أخيرة من أجل الصعود إلى الدور القادم بجوار منتخب نيجيريا.

نمط بطولة كأس أمم أفريقيا

يعتمد نظام كأس أمم أفريقيا على عدة جولات، وعدة مواجهات، والتي تنتهي بوجود فائز وحيد بتلك البطولة، ويتمثل هذا النظام المثير للبطولة في النقاط التالية: