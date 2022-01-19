“اضبطها على جهازك” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم في أمم أفريقيا 2022 بجودة hd

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث أن تلك المباراة تعتبر من أهم المباريات الرياضية التي ينتظرها العديد من الأشخاص في كل أنحاء العالم فالهدف من تلك المواجهة هو تحقيق النقاط الثلاث، الأمر الذي سوف يجعل الفريق الفائز بالتأهل لدور ثمن النهائي من دون النظر إلى نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا وبيساو والتي سوف تكون نتيجتها مؤثرة بشكل كبير على البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة وذلك في حالة نجاح هذا المنتخب، وفي هذا التقرير سوف نوافيكم بـ تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان إلى جانب موعد المباراة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم

لا يزال البحث حول تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان التي سوف تقام غدًا الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وقد قامت إدارة العديد من القنوات بالنشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحصولها على حقوق بث مباراة مصر والسودان، ومنذ ذلك الوقت وقد أصبحت محركات بحث جوجل في ارتفاع كبير من أجل الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.

بعد البحث والتقصي سوف نساعدك على الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر والسودان بجودة عالية وصورة وصوت نقي بصورة مجانية وبدون تقطيع، فقط كل ما عليك هو إدخال بيانات التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك، واتباع الخطوات اللازمة، وإليك بيانات تردد كل قناة:-

تردد قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11096

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12015

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة أرينا سبورت

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11595

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر الصناعي: الهوت بيرد

تردد القناة: 11090

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة فوكس سبورت