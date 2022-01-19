نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان “مباراة الصعود” وموعدها 2022 في كاس الامم الافريقية بالكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجماهير المصرية على موعد مرتقب مع واحدة من أهم المباريات التي سيخوضها المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا أمام نظيره المنتخب السوداني والتي سيتحدد على إثرها الملامح النهائية للمجموعة التي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو بالإضافة إلى المنتخب السوداني الشقيق، ويسعى الفراعنة بقيادة نجم الريدز محمد صلاح إلى اقتناص الثلاث نقاط لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن القنوات الناقلة للمباراة وموعدها ومن سيتولى التعليق على مجرياتها.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان وموعدها

ومن المقرر أن تُقام المباراة التي ستجمع منتخب الفراعنة مع منتخب صقور الجديان يوم الأربعاء القادم الموافق 19 يناير على أرضية استاد أحمدو أهيدجو في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المباراة على Bein Max 1 وBein Max 2 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

مشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الكاميرون 2022

وقد افتتح المنتخب الوطني البطولة بهزيمة قاسية أمام نظيره المنتخب النيجيري بهدف مقابل لا شئ في ظل أداء مخيب للآمال من قبل لاعبي المنتخب المصري وأخطاء تكتيكية بالجملة وقع فيها البرتغالي كارلوس كيروش أظهرت المنتخب بشكل باهت لم تعتده الجماهير المصرية من قبل، الأمر الذي أثار سخط وغضب العديد منهم، ثم تواجه الفراعنة في الجولة الثانية مع منتخب غينيا بيساو العنيد والذي انتصر عليه المنتخب بشق الأنفس بنتيجة هدف يتيم سجله الملك المصري محمد صلاح بعد صناعة رائعة من لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، وقد استطاع المنتخب أن يحتل المرتبة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد المنتخب النيجيري الذي تصدر المجموعة بستة نقاط.

وتعد مباراة المنتخب مع الشقيق السوداني هي الأخيرة له في دور المجموعات ويبحث من خلالها عن الفوز ببطاقة العبور للدور القادم بينما سيحاول صقور الجديان اقتناص الثلاث نقاط للإبقاء على آمالهم في الصعود والتأهل لدور الستة عشر، ومن المتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش بالتشكيلة التي دفع بها في المواجهة الماضية مع بعض التغييرات الطفيفة في المراكز والوظائف المطلوبة من اللاعبين.