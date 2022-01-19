نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار ، ظروف صعبة إن لم تكن بائسة، باتت هي لسان الجزائريين من مشجعي وأنصار حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية 2019 ، والذي يخوض مواجهة صعبة يوم الخميس 20 يناير 2022، ضمن لقاءات الجولة الثالثة الحاسمة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، أمام منتخب ساحل العاج، والتي يحتضنها ملعب جابوما “المثير للجدل” في مدينة دوالا الكاميرونية، والتي تمثل الفرصة الأخيرة للمحاربين من أجل المضي قدمًا نحو الدفاع عن لقبهم الأفريقي التاريخي الثاني.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بالتفصيل، كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين في النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا 2021 ، علاوة على تاريخ مواجهات الجزائر وساحل العاج في مختلف المنافسات الدولية.

مباراة الجزائر وكوت ديفوار

فرصة أخرى وهي الأخيرة، أمام المنتخب العربي الجزائري، من أجل رسم البسمة على جماهير الخُضر، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في الجولتين الماضيتين.

فبينما يواصل المحاربون الدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الأفريقية 2019 ، فهم يرغبون أيضًا في بدء سلسلة جديدة من “اللاهزيمة”، التي كُسرت بعد 35 مباراة أمام غينيا الاستوائية، في واحدة من مفاجآت الكان 2021 .

بالإضافة إلى السعي للتتويج بلقب دولي آخر، بعد لقب النسخة الأخيرة من كأس العرب 2021 على حساب تونس .

نستعرض بدايةً، شكل المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية بعد نهاية مباريات الجولة الثانية:

عمومًا يحتل منتخب الجزائر لكرة القدم حاليًا، مؤخرة المجموعة الخامسة، برصيد نقطة واحدة وصافي (-1) هدف.

حيث تعادل الخضر في الجولة الأولى مع سيراليون سلبيًا، بينما خسر بهدف أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية.

ويسعى المنتخب الجزائري لتسجيل ثنائية أفريقية متتالية على غرار مصر وغانا ، ولقب تاريخي ثالث، بعد لقبي 2019 و1990.

في المقابل، يمتلك منتخب كوت ديفوار حظوظًا كبيرة للتعادل، إذ قد يكفيه التعادل، أو الفوز بالطبع، أما الخسارة، فقد تطيح به خارج البطولة، يعتمد هذا على نتيجة مباراة غينيا الاستوائية وسيراليون .

حاليًا يتصدر الأفيال المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف، بفارق نقطة عن غينيا الاستوائية وصيفة المجموعة.

حيث حقق الإيفواريون الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف على حساب غينيا، قبل أن يتعادلوا في مباراة مثيرة مع سيراليون (2-2).

تاريخيًا، يمتلك منتخب ساحل العاج لقبين في كأس الأمم الأفريقية حققهما في نسختي 1992 و2012.

وللمفارقة، فإن تتويج الأفيال بلقبيها في أمم أفريقيا ، جاء على حساب النجوم السوداء الغانية.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار

من المقرر إقامة اللقاء المصيري، مساء الخميس، في السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 ) بتوقيت الجزائر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الجزائر وساحل العاج فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة للدولي الجنوب أفريقي فيكتور غوميز.

وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية ، ببث أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وتطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة الجزائر وساحل العاج ، فقد أولت الفضائية القطرية للمعلق الرياضي الجزائري المخضرم حفيظ دراجي المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على آخر الأخبار وكواليس و موعد مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2021 ، علاوة على تاريخ لقاءات الجزائر وكوت ديفوار في كافة المنافسات والبطولات.