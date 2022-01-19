جدول ترتيب بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون لكرة القدم حتى اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - وصلت اليوم الأربعاء 19 يناير بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الحادي عشر من منافسات البطولة المقامة حاليا في دولة الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير، ولعبت الإثنين والثلاثاء مباريات الجولة الثالثة المجموعات الأولي، وإنتهت بتعادل الكاميرون مع كاب دي فيردي 1/1، وتعادل بوركينا فاسو مع أثيوبيا 1/1 أيضا.

وأيضا أقيمت أمس الثلاثاء منافسات المجموعة الثانية والثالثة، وإنتهت بتعادل المغرب مع الجابون 2/2، وهزيمة مفاجئة لغانا من جزر القمر بنتيجة 3/2، وفي المجموعة الثانية تعادل منتخب السنغال ومنتخب مالاوي 0/0، وفوز أول لمنتخب زيمبابوي على منتخب غينيا 1/0، وتستكمل الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة اليوم الأربعاء بمواجهات منتخب مصر مع السودان، ومنتخب نيجيريا مع منتخب غينيا بيساو.

جدول ترتيب أمم أفريقيا الكاميرون 2022

ترتيب المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز الكاميرون 2 0 1 7 1 بوركينا فاسو 1 1 1 4 2 كاب دي فيردي 1 1 1 4 3 أثيوبيا 1 2 1 1 4

ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز السنغال 1 0 2 5 1 غينيا 1 1 1 4 2 ملاوى 1 1 1 4 3 زيمبابوي 1 2 0 3 4

ترتيب المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز المغرب 2 0 1 7 1 الجابون 1 0 2 5 2 جزر القمر 1 2 0 3 3 غانا 0 2 1 1 4

ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز نيجيريا 2 0 0 6 1 مصر 1 0 0 3 2 غينيا بيساو 0 1 1 1 3 السودان 0 1 1 1 4

ترتيب المجموعة الخامسة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز كوديفوار 1 0 1 4 1 غينيا الإستوائية 1 0 0 3 2 سيراليون 0 0 2 2 3 زيمبابوي 0 1 1 1 4

ترتيب المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا 2022