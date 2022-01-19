اليوم مصر والسودان لحسم التأهل بأمم أفريقيا 2022 موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

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محمد سياف - ابو ظبي - تنتظر اليوم الأربعاء عشاق الساحرة المستديرة في مصر لمشاهدة اللقاء المنتظر بين المنتخبين الشقيقين مصر والسودان في الجولة الثالثة من ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة الكاميرون خلال الفترة الحالية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وتقام اليوم مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو. التشكيل المتوقع للمنتخب المصري للقاء السودان طبقا لآخر تدريبات المنتخب المصري حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – أيمن أشرف – عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد بدلاء منتخب مصر خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: محمد أبوجبل – محمد صبحي – محمود علاء – رمضان صبحي – محمود حسن تريزيجية – إمام عاشور – مروان داوود – محمد شريف – مروان حمدي – عبدالله السعيد المدير الفني لمنتخب مصر: كارلوس كيروش التشكيل المتوقع للمنتخب السوداني في لقاء مصر طبقا لوسائل الإعلام السودانية حراسة المرمى: علي أبو عشرين

خط الدفاع: مازن محمدين النور محمد – صلاح الدين محمود نمر – مصطفى كرشوم – جمعة عباس عمر

خط الوسط: مصطفى أحمد سعيد الفادني – عبدالرازق عمر – وليدالدين صافور

خط الهجوم: محمد الراشد – ياسين حامد – مصعب أحمد الشريف بدلاء منتخب السودان خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: إسحق آدم عبدالله محمد – محمد مصطفى – الصادق حسن – امجد إسماعيل – مؤيد عابدين مكي – محمد كسرة – ضياء الدين محجوب – الجولي نوح – محمد حسون – شريف عمر عبدالله – سليمان زكريا – كابتن بشير المدير الفني لمنتخب السودان : برهان تيا موعد مباراة منتخب مصر والسودان بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الكاميرون 2022 طرفي المباراة : مصر والسودان

موعد المباراة: الأربعاء 19 / 1 / 2021

توقيت المباراة: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 10:00 مساءً توقيت السعودية

ملعب المباراة: أحمد أهيديجو

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس 1

معلق المباراة: عصام الشوالي

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – الجولة الثالثة

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