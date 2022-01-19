نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “qatar2022.qa/tikets”رابط حجز تذاكر كأس العالم 2022 قطر تعرف على سعر الباقات المتاحة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلن الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية اليوم، من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، تفعيل رابط حجز تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، وأعلن السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، أن جميع الطلبات سوف تحظى بفرص متساوية لشراء التذاكر، وأشار أنه توجد عدة باقات متنوعة يمكن شرائها، سنقدمها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، في جميع أنحاء العالم العربي من المحيط إلي الخليج، بهدف أستقطاب مشجعي الكرة لشراء التذاكر المتاحة عبر الموقع.
موعد فتح الحجز لشراء تذاكر المونديال
كما جاء عبر الموقع الإلكتروني فأن الرابط المخصص لحجز التذاكر سوف يفتح بداية من اليوم الأربعاء الموافق 2022/01/19 ويستمر في تلقي الطلبات حتى يوم 2022/02/08 الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة.
رابط حجز تذاكر كأس العالم 2022
- الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز qatar2022.qa/tikets.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- تحديد التذكرة التي ترغب في شرائها.
- أنتظر إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني بتوافر التذكرة وبعدها عليك دفع قيمة التذكرة إلكترونياً.
أسعار تذاكر كأس العالم قطر 2022
كما هو متبع في جميع بطولات كأس العالم السابقة أعلنت اللجنة المنظمة للمونديال، عن أسعار مخفضة للمشجعين من داخل البلد المنظم للمونديال، والتي تبدأ الأسعار لهم من 40 ريال قطري، أي ما يوازي تقريباٌ 11$ أمريكي، بينما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب من خارج قطر إلي نحو 69$ للتذكرة، وهذه الأسعار تعتبر ثلث أسعار مونديال روسيا الماضي، وأعلنت اللجنة المنظمة أن تذاكر المباراة النهائية قد تصل إلي 1607$ للتذكرة.
باقات تذاكر كأس العالم قطر 2022
|تذاكر المباريات المنفردة
|تسمح لك هذه الباقة بحضور أي مباراة من مباريات البطولة أل 64
|باقات التذاكر الخاصة بالمنتخبات
|تسمح لك بمتابعة مباريات منتخبك المفضل على مدار البطولة أي من بداية مباريات دور المجموعات حتى النهائي
تعليمات خاصة من اللجنة المنظمة
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن المشجعين المتواجدين على الأراضي القطرية، الراغبين في حجز تذاكر كأس العالم 2022، سوف تباع فقط وحصرياً لحاملي بطاقات “فيزا” المصرفية.
ضوابط حضور مباريات كأس العالم 2022
وضعت اللجنة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم صحة المشجع أولوية لها، وأعلنت اللجنة المنظمة أن على المشجعين الراغبين في الحضور ومشاهدة المباريات، الاطلاع على أرشادات السفر التي تقرها السلطات القطرية لتجنب الإصابة.
موقع حجز تذاكر كأس العالم 2022
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أنها سوف تعلن المزيد من التفاصيل عن التذاكر فيما بعد، وسوف تتيح موعد أخر لحجز التذاكر للجماهير في بداية شهر إبريل القادم.