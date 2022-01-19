نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “qatar2022.qa/tikets”رابط حجز تذاكر كأس العالم 2022 قطر تعرف على سعر الباقات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية اليوم، من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر، تفعيل رابط حجز تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، وأعلن السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم، أن جميع الطلبات سوف تحظى بفرص متساوية لشراء التذاكر، وأشار أنه توجد عدة باقات متنوعة يمكن شرائها، سنقدمها لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، في جميع أنحاء العالم العربي من المحيط إلي الخليج، بهدف أستقطاب مشجعي الكرة لشراء التذاكر المتاحة عبر الموقع.

موعد فتح الحجز لشراء تذاكر المونديال

كما جاء عبر الموقع الإلكتروني فأن الرابط المخصص لحجز التذاكر سوف يفتح بداية من اليوم الأربعاء الموافق 2022/01/19 ويستمر في تلقي الطلبات حتى يوم 2022/02/08 الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة.

رابط حجز تذاكر كأس العالم 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز qatar2022.qa/tikets. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع البريد الإلكتروني وكلمة المرور. تحديد التذكرة التي ترغب في شرائها. أنتظر إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني بتوافر التذكرة وبعدها عليك دفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

أسعار تذاكر كأس العالم قطر 2022

كما هو متبع في جميع بطولات كأس العالم السابقة أعلنت اللجنة المنظمة للمونديال، عن أسعار مخفضة للمشجعين من داخل البلد المنظم للمونديال، والتي تبدأ الأسعار لهم من 40 ريال قطري، أي ما يوازي تقريباٌ 11$ أمريكي، بينما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب من خارج قطر إلي نحو 69$ للتذكرة، وهذه الأسعار تعتبر ثلث أسعار مونديال روسيا الماضي، وأعلنت اللجنة المنظمة أن تذاكر المباراة النهائية قد تصل إلي 1607$ للتذكرة.

باقات تذاكر كأس العالم قطر 2022