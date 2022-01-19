موعد مباراة الاتفاق وأبها القادمة الخميس 2022/01/20 في الدوري وترتيب جدول المسابقة قبل اللقاء

يستقبل أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، موعد مباراة الاتفاق وأبها، القادمة ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة الثامنة عشر من المسابقة، الاتفاق صاحب المباراة والملعب اليوم يبحث عن الانتصار في المباراة والحصول على الثلاث نقاط، من أجل الدخول في المنطقة الدافئة وتخطي منافسة في مباراة اليوم الذي يسبقه بثلاث نقاط فقط، وكان الاتفاق قد تعادل في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما أمام فريق الشباب السعودي، بينما منافسة فريق أبها يسعى للتقدم في الترتيب والدخول والاقتراب من المربع الذهبي، وكان أبها قد حقق الفوز في الجولة الماضية على الفيحاء بهدف دون مقابل.

مباراة الاتفاق وأبها في الدوري

يحتل فريق الاتفاق قبل اللقاء المركز العاشر برصيد 19 نقطة جمعهم من لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 6 مباريات، سجل مهاجموه 23 هدف واستقبلت شباكه 28 هدف، بينما فريق أبها يدخل اللقاء وهو في منتصف الجدول في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، من لعب 17 مباراة أيضاً حقق الفوز في 6 وتعادل في 4 وهزم في 7 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدف وسكنت شباكه 24 هدف.

موعد مباراة الاتفاق وأبها القادمة

14.50 : الثانية وخمسون دقيقة ظهراً بالتوقيت العالمي. 15.50 : الرابعة إلا عشر دقائق عصراً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر. 16.50 : الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا. 17.50 : السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، الأردن.

ترتيب جدول الدوري قبل اللقاء اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 17 9 6 2 13 18:33 15 33 3 النصر 17 10 2 5 13 17:30 13 32 4 الهلال 16 8 6 2 14 19:28 9 30 5 ضمك 17 8 5 4 13 22:23 1 29 6 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 7 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 8 أبها 17 6 4 7 13 24:17 -7 22 9 الأهلي 17 4 7 6 13 23:21 -2 19 10 الإتفاق 17 4 7 6 13 28:23 -5 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 16 4 5 7 14 22:20 -2 17 13 التعاون 17 4 5 8 13 34:29 -5 17 14 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

القناة الناقلة المباراة والمعلق

متابعينا عبر موقعكم ثقفني من المعلوم أن جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنقل فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة منذ بداية هذا الموسم، ومباراة اليوم لم يتحدد القناة الناقلة لها ولا المعلق وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهما.

بطاقة مباراة الاتفاق وأبها