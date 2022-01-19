“ثبتها الآن” تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2022 بجودة HD الناقلة لمباراة مصر والسودان في أمم أفريقيا

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2022 هو أهم ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء الموافق 19 يناير 2022، وهي من القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2022، حيث تردد قناة بي ان سبورت ماكس يبحث عنها العديد من الأشخاص بكثرة خلال تلك الفترة حيث قامت إدارة القناة بالإعلان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها حصلت على حقوق بث مباراة كأس أمم أفريقيا، ومنذ ذلك الوقت وأصبحت مشجعين تلك المباريات يبحثون بكثرة عن التردد الجديد لها، فهي إحدى القنوات التي تختص في عرض أهم المباريات والدوريات الرياضية وحظيت بمتابعين في مدة قصيرة، وفي هذا الصدد سوف نذكر تردد قناة بي ان سبورت ماكس الجديد 2022 عبر جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2022

نظرًا لكثرة البحث عن تردد قناة بي ان سبورت ماكس من قبل متابعين ومشجعين مباريات كرة القدم قمنا بكتابة مقال به كافة الترددات الخاصة بتلك القناة على جميع الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:-

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الثانية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11623 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قنوات بي إن سبورت ماكس على سهيل سات ونايل سات

الاقمار التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12245 27500 رأسي 2/3 نايل سات 116699 27500 رأسي 2/3 سهيل سات 11547 27500 رأسي 2/3 سهيل سات 11566 27500 أفقى 2/3 سهيل سات 11642 27500 أفقي 2/3

نبذة عن قناة بي إن سبورت ماكس الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2022

تُعد قناة بي إن سبورت ماكس تابعة لشبكة قنوات بي إن سبورت المعروفة، وهي قناة تتخصص ففي بث المباريات الرياضية المهمة بجودة عالية وصورة نقية مجانًا بدون أي تشفير أو تقطيع، كما أنها تقوم بعرض العديد من البرامج الرياضية التي تتداول أخبار الرياضية ومواعيد المباريات وأخبار كل لاعب، هذا ما جعلها تحظى باهتمام بالغ من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، ومن ضمن البرامج التي تقوم بعرضها ما يلي:-