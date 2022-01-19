القنوات المفتوحة الناقلة وموعد مباراة مصر أمام السودان في الجولة الفاصلة للصعود

يستعد المنتخب المصري لخوض مغامرة جديدة في كأس الأمم الأفريقية وهذه المرة في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات حيث يلتقي مع المنتخب السوداني الشقيق وعينه على الثلاث نقاط حتى يضمن التأهل إلى الدور القادم والمنافسة على البطولة المفضلة للفراعنة والتي نجحوا في تحقيقها في سبع مناسبات سابقة كان آخرها بطولة 2010 التي أُقيمت في أنغولا، وقد تزايدت عمليات البحث مؤخراً عبر محرك البحث جوجل عن موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تهم المتابعين الكرام.

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة

يطمح المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى اقتناص بطاقة التأهل للدور القادم من البطولة الأفريقية من خلال مباراة المنتخب القادمة مع صقور الجديان المنتخب السوداني والتي من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير على ملعب أحمدو أهيدجو في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها من قبل شبكة Bein سبورت الرياضية على قناة Bein Max 1 وقناة Bein Max 2، وقد أسندت إدارة المجموعة مهمة التعليق على مجريات المباراة إلى المعلق التونسي عصام الشوالي.

منتخب مصر في دور المجموعات

لم يظهر المنتخب المصري حتى الأن بالأداء الذي توقعته الجماهير المصرية حيث خيم التخبط التكتيكي والخططي على الفريق في مواجهته الأولى مع المنتخب النيجيري والذي انتصر على الفراعنة بهدف مقابل لاشئ مع العديد من الفرص المهدرة والتي أنقذها الحارس محمد الشناوي، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من قبل المواطنين المصريين والذين طالبوا بضرورة وضع اللاعبين في مراكزهم فأتى المنتخب المصري في المباراة التالية أمام منتخب غينيا الاستوائية بوجه مغاير واستفاقة نسبية حيث استطاع الفراعنة أن يحققوا نتيجة إيجابية بالفوز على المنافس بنتيجة هدف وحيد أحرزه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، هذا ويحتاج المنتخب إلى الفوز في مباراته القادمة أمام المنتخب السوادني لضمان تأهله إلى الدور القادم فيما يسعى المنتخب السوداني إلى تحقيق أول انتصار له في الكأس الأفريقية ليستطيع حجز مركز يضمن له التأهل من دور المجموعات.