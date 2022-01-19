متابعة مباراة مصر والسودان عبر 4 قنوات مفتوحة وتردد القنوات بالتفصيل

يمكن لجميع المشاهدين متابعة مباراة مصر والسودان عبر 4 قنوات مفتوحة، وهي المباراة التي تأتي في إطار ثالث جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، لدى المنتخب المصري ثلاث نقاط من مباراتين تعرض خلالها للهزيمة من منتخب نيجيريا بهدف نظيف، وحقق فوزا صعبا على منتخب غينيا بهدف لنجم مصر محمد صلاح، وتذاع مباريات كأس أمم أفريقيا علي قنوات bein sport الرياضية المشفرة، كما أن هناك عدد من القنوات المجانية، ستقوم بنقل احداث اللقاء يمكن التعرف عليها عبر هذا المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2021

تقام مباريات كأس الأمم في دولة الكاميرون بمشاركة أربعة وعشرين دولة، تم توزيعها على ست مجموعات، سوف يصعد أول فريقين مباشرة الي الدور التالي للبطولة، بينما سيتم اختيار أحسن أربع ثوالث ليصعدوا معهم.

نعرض لكم بعض القنوات المفتوحة التي ربما تنقل عدد من المباريات فقط بالنسبة لمنتخبات معينة أو مباريات بعض المنتخبات الأخرى:

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباريات كاس الأمم الافريقية

القمر الصناعي : تتواجد علي نايل سات:-

تردد قناة النبأ الليبية هو : 11096.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو : 27500.

معدل استقطاب قناة النبأ الليبية : أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة الجزائرية المفتوحة الناقلة لبطولة كاس أمم افريقيا

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجزائرية: 11680

معدل استقطاب القناة الجزائرية:عمودي.

معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة فوكس سبورت الناقلة لبطولة الامم الافريقية

القمر الصناعي: القمر المصري نايل سات.

تردد قناة فوكس سبورت: 12284

معدل استقطاب قناة فوكس سبورت : أفقي H.

معدل ترميز قناة فوكس سبورت: 27500.

تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: المصري نايل سات

تردد قناة تيلي تشاد: 12015

معدل استقطاب قناة تيلي تشاد : أفقي H.

معدل ترميز قناة تيلي تشاد : 27500.

موعد مباراة منتخب مصر ضد السودان

سيكون موعد مباراة مصر اليوم ضد منتخب السودان الأربعاء التاسع عشر من شهر يناير 2022 وسوف تبدأ أحداث هذه المباراة الهامة في التوقيتات التالية