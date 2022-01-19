تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم ON Time Sports HD

تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت والتي ستنقل مباراة مصر والسودان اليوم، حيث يوجد لقاء اليوم بين المنتخب المصري ومنتخب السودان وهذا في كأس الأمم الإفريقية اليوم الأربعاء 19-1-2022، وهذا في منافسات الجولة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث التقى منتخب مصر مع نيجيريا، ومنتخب غينيا بيساو واليوم اللقاء مع السودان، والجدير بالذكر أن منتخب مصر سوف يتم تأهيله للدور 16 بعد لقاءه اليوم بالسودان، حيث أن منتخب مصر وقع في المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو وهذا اللقاء الأخير بين مصر والمجموعة الرابعة، لذلك سنعرض لكم موعد المباراة اليوم وتردد القنوات الناقلة للمباريات.

تردد أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر اليوم:-

لاستقبال تردد قناة اون تايم سبورت على الريسيفر الخاص بك عليك أن تقوم بعدة خطوات وهي كالتالي:-

أولاً فصل الكهرباء عن كلاً من جهاز الريسيفر والتليفزيون للقيام بكل التعليمات بأمان.

ثانياً قم بإحضار شاحن نوكيا قديم وقم بتثبيت الإبرة في مدخل الجاك الخاص بالتليفزيون.

ثالثاً بعد التوصيل قم بالضغط على زر 2 من جهاز التحكم.

رابعاً قم بتقشير السلك حوالي 20 سم والسلك الأخضر وصله ب rf وقم بتوصيلها للجهاز، وارمي السلك في الهواء ليلتقط البث.

ولتتعرف على التردد الصحيح للقناة وبعد التأكد من عمل الخطوات السابقة جيداً قم بكتابة التردد على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:-

تردد قناة أون تايم سبورت:- 10853.

الجودة: sd .

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

موعد مباراة مصر والسودان اليوم

تبدأ المباراة اليوم بين مصر والسودان الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، وستقام المباراة في ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، كما أن اللاعب محمد صلاح سيشارك اليوم في المباراة في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، كما أن المنتخب يواصل إستعداداته اليوم للتأهيل للأدوار القادمة والوصول للنهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، وقناة أون تايم سبورتس صنفت ضمن أكثر القنوات الرياضية مشاهدة في الوطن العربي، وذلك لأن لديها الحق في بث مباريات الدوري المصري وكأس الأمم الإفريقية لهذا العام.