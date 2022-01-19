استقبل تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 الناقلة لمباراة مصر والسودان مجاناً ولمباريات أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 هو إحدى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم، وهي إحدى القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات أمم إفريقيا 2022 مجاناً، وإن تردد قناة الجزائرية الأرضية يرغب ملايين الأشخاص في معرفته؛ لأنها من ضمن القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا التي سوف تقام في الكاميرون، وتلك القناة تعتبر من ضمن القنوات التي تتخصص في بث المباريات الرياضية المهمة وكل ما يخص الرياضة، ولهذا لها قاعدة كبيرة من الجماهير في كل أنحاء العالم، كما أنها اشتهرت منذ أن تم تأسيسها عام 1956م، وحينئذً كان البث أرضي وتحولت إلى فضائي منذ عام 2011، وقد تبنت أهداف ثقافية واجتماعية بتقديم مجموعة مختلفة من البرامج الإخبارية، وفي هذا الصدد سوف نقوم بذكر تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم

يتزايد البحث بصورة يومية عن تردد قناة الجزائرية الأرضية، ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة مباريات أمم أفريقيا بجودة عالية وبدون تشفير أو تقطيع، فقط كل ما عليك هو إدخال كافة بيانات التردد المطلوبة على جهاز الاستقبال الخاص بك ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة، وإليك بيانات تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر جميع الأقمار الصناعية:-

التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر الصناعي 11680 27500 H نايل سات 11597 22000 V Astra 11785 27500 V سهيل عرب سات 12674 20740 H Ses 4 Nss 7 11679 27500 H Eutelsat 7 west A 11060 23700 H Atlantic Bird 12577 27500 H Hot Bird 3884 27500 R ARabsat 12232 15910 H Intelsat

استقبل تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2022

قناة الجزائرية الأرضية تمثل التلفزيون الجزائري وتم تأسيسها عام 1956م، وقد حظيت بشهرة كبيرة بسبب كثرة عرضها لأهم المباريات الرياضية المحلية والدولية منها أمم أفريقيا وكأس العالم والألعاب الأولمبية وخلافها، وتقوم بتغطية كافة الأحداث الرياضية وأخبار اللاعبين، ولهذا البحث عن التردد الخاص بها يزداد ويتصدر محركات بحث جوجل، كما أنها تضم باقة متنوعة من البرامج الحوارية والإخبارية والترفيهية والرياضية والكوميدية والاجتماعية التي يهتم بمشاهدتها العديد من الأشخاص في دولة الجزائر، وفي العالم العربي كله، ومن أهم تلك البرامج ما يلي:-