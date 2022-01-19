نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 الناقلة لمباراة مصر والسودان مجاناً ولمباريات أمم إفريقيا في المقال التالي
تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 هو إحدى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم، وهي إحدى القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات أمم إفريقيا 2022 مجاناً، وإن تردد قناة الجزائرية الأرضية يرغب ملايين الأشخاص في معرفته؛ لأنها من ضمن القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا التي سوف تقام في الكاميرون، وتلك القناة تعتبر من ضمن القنوات التي تتخصص في بث المباريات الرياضية المهمة وكل ما يخص الرياضة، ولهذا لها قاعدة كبيرة من الجماهير في كل أنحاء العالم، كما أنها اشتهرت منذ أن تم تأسيسها عام 1956م، وحينئذً كان البث أرضي وتحولت إلى فضائي منذ عام 2011، وقد تبنت أهداف ثقافية واجتماعية بتقديم مجموعة مختلفة من البرامج الإخبارية، وفي هذا الصدد سوف نقوم بذكر تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر كافة الأقمار الصناعية.
تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2022 الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم
يتزايد البحث بصورة يومية عن تردد قناة الجزائرية الأرضية، ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة مباريات أمم أفريقيا بجودة عالية وبدون تشفير أو تقطيع، فقط كل ما عليك هو إدخال كافة بيانات التردد المطلوبة على جهاز الاستقبال الخاص بك ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة، وإليك بيانات تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر جميع الأقمار الصناعية:-
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|11680
|27500
|H
|نايل سات
|11597
|22000
|V
|Astra
|11785
|27500
|V
|سهيل عرب سات
|12674
|20740
|H
|Ses 4 Nss 7
|11679
|27500
|H
|Eutelsat 7 west A
|11060
|23700
|H
|Atlantic Bird
|12577
|27500
|H
|Hot Bird
|3884
|27500
|R
|ARabsat
|12232
|15910
|H
|Intelsat
استقبل تردد قناة الجزائرية الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2022
قناة الجزائرية الأرضية تمثل التلفزيون الجزائري وتم تأسيسها عام 1956م، وقد حظيت بشهرة كبيرة بسبب كثرة عرضها لأهم المباريات الرياضية المحلية والدولية منها أمم أفريقيا وكأس العالم والألعاب الأولمبية وخلافها، وتقوم بتغطية كافة الأحداث الرياضية وأخبار اللاعبين، ولهذا البحث عن التردد الخاص بها يزداد ويتصدر محركات بحث جوجل، كما أنها تضم باقة متنوعة من البرامج الحوارية والإخبارية والترفيهية والرياضية والكوميدية والاجتماعية التي يهتم بمشاهدتها العديد من الأشخاص في دولة الجزائر، وفي العالم العربي كله، ومن أهم تلك البرامج ما يلي:-
- برنامج بيئتنا.
- برنامج محطات.
- شباب IN.
- برنامج زين دارك.
- من الملاعب.
- برنامج صباح الخير.
- برنامج حوار الساعة.
- في دائرة الضوء.
- برنامج البديل الاقتصادي.
- في صميم القانون.
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