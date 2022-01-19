نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “”طرحت اليوم”” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والباطن || موعد مباراة الهلال والباطن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد كلا من فريق الهلال السعودي والباطن الى المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري السعودي 2022، والتي يحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وهي المباراة الهامة التي ينتظرها كافة عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء السعودية والمنطقة العربية، وفي هذا الاطار يرغب المتابعين في مشاهدة اللقاء من الملعب من خلال حجز تذاكر المباراة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال والباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة والتعرف على موعد انطلاق المباراة.

حجز تذاكر الهلال والباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اعلن موقع Saudi Tickets رسميا عن طرح التذاكر الخاصة بمباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي، وذلك ليتم حجز وشراء التذاكر الكترونيا من خلال الموقع، حيث يتم التوجه الى الموقع مباشرة ومن ثم تسجيل الدخول، على أن يتم تحديد فئك التذاكر وكذلك عدد التذاكر التي يرغب المستخدم في حجزها، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة ليتم حجز التذاكر، وقد تم تحديد الاسعار الخاصة بالتذاكر والتي تبدأ من 50 ريال سعودي وتصل الى 4500 ريال سعودي.

https://www.makani.com.sa/Pages/Home.aspx

مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

يدخل فريق الهلال السعودي هذه المباراة آملًا في تحقيق الفوز واستمرار سلسلة الانتصارات التي بدأها في الدوري السعودي خلال الجولات الماضية، حيث كان الفوز الاخير لفريق الهلال السعودي هو التفوق على نظيره فريق الطائي بهدف نظيف، كما تمكن من تحقيق الفوز على فريق التعاون بثنائية نظيفة، كما يسعى فريق الباطن ايضا الى تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري السعودي من خلال تحقيق الفوز في هذه المباراة.

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والباطن في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يناير، على أن تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تنقل المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة حصريا لكافة مباريات بطولة الدوري السعودي.