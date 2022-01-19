موعد مباراة الشباب والفتح اليوم 2022/01/20 والقنوات الناقلة في الدوري السعودي للمحترفين

تترقب جماهير نادي الشباب السعودي موعد مباراة الشباب والفتح، اليوم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع 18، لمعرفة قدرة فريقها على الاستمرار في المنافسة ومطاردة الاتحاد المتصدر، بعد أن تعثر الشباب في الجولة الماضية وفقد نقطتين بتعادله مع نادي الاتفاق، الذي يخوض هو الأخر اليوم مباراة الاتفاق وأبها في نفس الجولة، الشباب الذي يخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما منافسه اليوم في المنطقة الخطرة في الجدول فهو في الترتيب أل 12 برصيد 17 نقطة، ويرغب في الخروج من اللقاء ولو بنقطة التعادل لتحسين ترتيبه في الدوري، وفيما يلي الترتيب للجدول وموعد المباراة

موعد مباراة الشباب والفتح اليوم

15.10 : الثالثة وعشر دقائق عصراً بتوقيت غرينتش. 16.10 : الرابعة وعشر دقائق بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب. 17.10 : الخامسة وعشر دقائق بتوقيت كلاً من مصر السودان، ليبيا. 18.10 : السادسة وعشر دقائق بتوقيت كلاً من السعودية، الكويت، قطر، الأردن، فلسطين. 19.10 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي

لعب نادي الشباب السعودي قبل هذه المباراة 17 جولة جمع فيها 33 نقطة، جعلته يحتل المركز الثاني في الترتيب، وكان الشباب قد حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مباراتين، سجل مهاجموه 33 هدف وتلقت شباكه 18 هدف، بينما فريق الفتح الذي يحتل المركز أل 12 رصيده 17 نقطة، من خوض 16 مباراة وله لقاء مؤجل جمع النقاط من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى الخسارة في 7 جولات قبل هذا اللقاء.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 16 12 2 2 14 13:33 20 38 2 الشباب 17 9 6 2 13 18:33 15 33 3 النصر 17 10 2 5 13 17:30 13 32 4 الهلال 16 8 6 2 14 19:28 9 30 5 ضمك 17 8 5 4 13 22:23 1 29 6 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 7 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 8 أبها 17 6 4 7 13 24:17 -7 22 9 الأهلي 17 4 7 6 13 23:21 -2 19 10 الإتفاق 17 4 7 6 13 28:23 -5 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 16 4 5 7 14 22:20 -2 17 13 التعاون 17 4 5 8 13 34:29 -5 17 14 الفيصلي 16 3 7 6 14 25:17 -8 16 15 الباطن 17 3 6 8 13 20:13 -7 15 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

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