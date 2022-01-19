بدون تشفير.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء مجانا في كأس الأمم الأفريقية

يستعرض لكم ثقفني، تردد كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم مجانا في كأس الأمم الأفريقية، وذلك في المواجهة المصيرية التي تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، في إطار الجولة الثالثة والأخير بدور المجموعات في المجموعة الرابعة، ومن المقرر أن تجرى أحداث هذه القمة على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو الذي يحتضن هذه المباراة، ويبحث الكثير من عشاق وجماهير منتخبي صقور الجديان والفراعنة عن القنوات التي ستذيع هذه المباراة، وفي هذا التقرير نتعرف معكم على موعد إنطلاق هذه المنافسة المثيرة كما نوفر لكم القنوات الناقلة لهذه القمة.

في الجولة الماضية تمكن منتحب مصر من تحقيق الفوز على حساب منتخب غينيا بيساو، حيث انتهت نتيجة اللقاء بهدف دون رد لصالح الفراعنة، ويأتي المنتحب المصري في المركز الثاني ويمتلك في رصيده ثلاثة نقاط، على الجانب الآخر، تعرض منتخب السودان للخسارة أمام منتخب نيجيريا في المباراة السابقة، حيث انتهت نتيجة اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويقبع السودان في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويسعى المنتخب المصري لمواصلة سلسلة الفوز في هذه المواجهة، فيما يطمح المنتخب السوداني في تضميد الجراح وتحقيق الإنتصار.

موعد مباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

يلتقى المنتخب السوداني بنظيره المنتخب المصري، مساء اليوم الأربعاء 19 يناير 2022، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، وفي تمام الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة 11.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان في كأس أمم أفريقيا

تمتلك قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق البث المباشر والحصري لبطولة كأس أمم أفريقيا، ويرغب الكثير من الجماهير المحبة والعاشقة لكرة القدم في معرفة القناة الناقلة لأحداث هذا اللقاء، حيث خصصت قناة بي إن سبورت ماكس الأولى شاشتها لتعرض هذه القمة beIN Sports HD 1 Max ويتولى مهمة التعليق على هذه المنافسة المعلق الصوتي عصام الشوالي، وتوجد العديد من القنوات الأخرى الناقلة لهذه المباراة، وذلك على الأقمار الصناعية المختلفة استرا، نايل سات، عرب سات.

Sky Sports Football UK

Ring.bg

Sportdigital

V sport 3 HD Norge

ESPN 4 Nederland HD

Canal 11 HD

SuperSport Variety 4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان على نايل سات

قناة النبأ الليبية على نايل سات، التردد: 11096، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل تصحيح الخطأ: ¾.

القناة الجزائرية على نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

قناة فوكس سبورت نايل سات، تردد القناة: 12284، الاستقطاب: أفقي H، معدل الترميز: 27500.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان مجانا اليوم