نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرفها” تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباريات أمم إفريقيا 2022 بجودة HD عالية بدون تشفير مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباريات أمم إفريقيا 2022 حيث يبحث العديد من الأشخاص عن القنوات المفتوحة الناقلة مباريات أمم أفريقيا، وهذا حيث تعتبر كأس الأمم الأفريقية واحد من أكثر البطولات متابعة داخل القارة السمراء، وهذا بسبب عدد كبير من نجوم الكرة العربية والأفريقية يلعبون فيها مثل محمد صلاح وساديو ماني، ويوجد في تلك البطولة عدد كبير من المنتخبات العربية، والتي يرغب جمهورها في كونها أكبر منتخب في تلك القارة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباريات أمم أفريقيا 2022

هنالك العديد من الناس حول الوطن العربي تبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة مباريات أمم أفريقيا، ولقد استطاعت بعض القنوات العربية نقل البطولة بشكل مخصوص، وهذا حيث تعد البطولة مصدر مهم والحدث الأكبر داخل القارة السمراء، ولقد كان هنالك بعض الدول العربية التي تنقل البطولة على التلفاز الأرضي، وإن كنت تبحث عن تردد تلك القنوات ستجدها في النقاط التالية:

تردد قناة الجزائرية الأرضية

تتميز قصة قناة الجزائرية الأرضية في القدرة على نقل جميع مباريات البطولة، وتتميز القناة بأنها تمتلك جودة صوت عالية وواضحة، ولقد كانت تلك القناة تنقل جميل مباريات منتخب الجزائر الحبيب، وطريق البطولة أصبح تصاعدي بطريقة جميلة، وبها الكثير من أصوات التعليق الممتازة، والتي تتكون من عدة أبحاث هي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة النبأ الليبية

قناة النبأ الليبية تذاع بها جميع مباريات كاس أمم أفريقيا في الدورة الحالية لعام 2022، وتذيع تلك القنوات جميع المواجهات الرسمية للبطولة والتي يتواجد فيها تلك المنتخبات العربية والتي تكون تلك المنتخبات هي الجزائر ومصر وموروتنيا والمغرب والسودان وجزر القمر وتونس، وجميعهم يخوضوا دور المجموعات أو الدور الأول في تلك البطولة بصورة جيدة، ويتكون دور المجموعات من 6 مجموعة، وكل مجموعة يتواجد فيها أربع فرق، ويتمثل تردد تلك البطولة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

بداية البطولة في كأس الأمم الأفريقية

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في 17 يناير عام 2022، والتي تجمع بين مباراة الرأس الأخضر والكاميرون، وتكون تلك البطولة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتكون هذه المباراة هي المباراة الافتتاحية في البطولة.