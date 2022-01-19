Now.. موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع للمباراة عبر شاشة قناة ssc السعودية

يستضيف فريق الباطن السعودي نظيره فريق الهلال في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري السعودي، وهي المباراة الهامة التي ينتظرها عدد كبير من المتابعين للدوري السعودي بشكل عام، حيث يرغب فريق الهلال السعودي في استمرار سلسلة الانتصارات وتحقيق فوز هام على نظيره فريق الباطن في الدوري السعودي واقتناص ثلاث نقاط، حيث يستضيف هذه المباراة ستاد الباطن لكونه المضيف لهذه المباراة، وإليكم من خلال هذه السطور موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع للمباراة.

مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

يحل فريق الهلال السعودي مساء يوم الجمعة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الباطن، في مباراة يسعى من خلالها الطرفين في اقتناص الثلاث نقاط للتقديم في ترتيب جدول الدوري السعودي، حيث يدخل فريق الهلال السعودي هذه المباراة وهو في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يدخل فريق الباطن السعودي هذه المباراة في المركز الخامس عشر ما قبل الاخير في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، والذي يبحث عن الهروب من قاع جدول الدوري السعودي من خلال اقتناص الثلاث نقاط الهامة في هذه المباراة.

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي جولة 18

تقام مباراة الهلال والباطن في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يناير، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية احداث اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة مباشرة عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية بشكل حصري.من المتوقع أن يدخل فريق الهلال السعودي مباراته الهامة امام فريق الباطن في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي بتشكيل على النحو التالي

. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي

في مركز حراسة المرمي اللاعب عبدالله المعيوف .

وفي خط الدفاع ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، محمد الجحفلي ، محمد البريك .

خط الوسط: جوستافو كويلار ، سيباستيان جيوفينكو، عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو ، أندرية كاريلو.

ويقود خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.