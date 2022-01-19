“اقتناص ثلاث نقاط هامة” موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع للمباراة والقنوات الناقلة

نحن على موعد مع مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي والتي تقام بين النصر والتعاون، والتي يدخلها الفريقين آملين في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة في اطار المنافسات على لقب الدوري السعودي هذه النسخة القوية التي تشهد الكثير من المواجهات والمنافسات النارية بين الفرق، وينتظر متابعي الدوري السعودي بشكل عام متابعة هذا اللقاء المثير، ونسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والتشكيل المتوقع للمباراة.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يحل فريق النصر السعودي ضيفا ثقيلا على فريق التعاون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، في مباراة قوية تقام عصر يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يناير، والتي تنطلق مباشرة في تمام الساعة 2:40 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:40 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يحتل فريق النصر السعودي في هذه المباراة المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون السعودي المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة،

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتقام المباراة مباشرة عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي بشكل عام، وتقام المباراة من خلال ستاد الملك عبدالله الرياضي، وقد تم الاعلان عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة خلال الساعات الاخيرة ليتم حجز التذاكر الكترونيا وشراءها لحضور المباراة من الاستاد، وذلك من خلال موقع Saudi Tickets، وهو الموقع المخصص لحجز تذاكر المباريات في الدوري السعودي وفي كافة المباريات في البطولات السعودية بشكل عام.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

ومن المتوقع ان يدخل فريق النصر السعودي المباراة الهامة أمام فريق التعاون في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي بتشكيل على النحو التالي.