نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تم تفعيل” رابط حجز تذاكر الاتحاد والفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقة لمباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب الملك عبدالله الرياضي مباراة قوية مساء يوم الجمعة في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، والتي تقام بين الاتحاد والفيصلي، حيث يستضيف هذه المباراة فريق اتحاد جدة الذي يتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي ويسعى الى مواصلة الانتصارات والحفاظ على المركز الاول والاقتراب من تحقيق لقب الدوري السعودي هذه النسخة، وبالتزامن مع اقتراب موعد المباراة فقد تم الاعلان عن تفعيل رابط موقع حجز تذاكر المباراة، لذلك نستعرض الآن رابط حجز تذاكر الاتحاد والفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 عبر موقع مكاني.

رابط حجز تذاكر الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي 2022 موقع مكاني

تم طرح التذاكر الخاصة بمباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي عبر موقع مكاني الالكتروني، وذلك من خلال الرابط الخاص بالموقع، من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الولوج إلى الموقع الالكتروني الخاص بموقع مكاني مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال البيانات الأساسية الخاصة بالمستخدم.

من خلال الموقع يتم اختيار ايقونة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي.

يتم اختيار الفئة الخاصة بالتذكرة ثم اختيار عدد التذاكر.

يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اختيار ايقونة اتمام التسجيل.

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي مساء يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يناير، والتي تنطلق مباشرة في تمام الساعة 7:10 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يدخل فريق الاتحاد السعودي هذه المباراة الهامة وهو في المركز الاول في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق الفيصلي السعودي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقة لمباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

يستطيف فريق الاتحاد السعودي نظيره الفيصلي في مباراة هامة في الدوري السعودي والتي تمثل مباشرة عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تعتبر هي الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري السعودي بشكل عام عبر البث المباشر المفتوح.