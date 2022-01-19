نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “makani.com” رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي وموعد المباراة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد فريق النصر السعودي لخوض مباراة هامة في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي أمام نظيره فريق التعاون السعودي، وهي المباراة التي تقام من خلال ستاد الملك عبدالله الرياضي، والتي يرغب عدد كبير من الجماهير ومتابعي الدوري السعودي في حضورها من الملعب، وقد تم الاعلان عن طرح الرابط الخاص بالحصول على التذاكر الخاصة بالمباراة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والتعرف على موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة.

حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يحل فريق النصر السعودي ضيفا على نظيره فريق التعاون في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري السعودي الجولة الثامنة عشر، وقد اعلن موقع Saudi Tickets رسميا عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة ليتم حجزها الكترونيا واجراء شراءها الكترونيا، حسب يتم حجز التذاكر مباشرة من خلال اتباع ما يلي.

https://www.makani.com.sa/Pages/Home.aspx

الولوج مباشرة الى موقع Saudi Tickets.

يتم اختيار حجز تذاكر مباراة النصر والتعاون من خلال الموقع.

اختيار فئة التذاكر ومن ثم تحديد عدد التذاكر.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اختيار ايقونة الحجز.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يستضيف ستاد الملك عبدالله الرياضي مباراة هامة تجمع بين النصر والتعاون في منافسات الدوري السعودي عصر يوم الجمعة الموافق 21 من شهر يناير، وهي المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 2:40 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:40 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يدخلها فريق النصر في المركز الثالث من ترتيب الجدول الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، أما عن فريق التعاون يدخل هذه المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة النصر والتعاون في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي مباشرة عبر شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، وذلك لكونها هي الناقل الحصري لكافة مباريات بطولة الدوري السعودي بشكل عام هذه النسخة، وتظهر رغبة الفريقين في هذه المباراة في اقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة في اطار المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي.