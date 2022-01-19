نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” مباراة مصر والسودان في كأس أفريقا من يقصي الأخر الليلة ترقب نتيجة مباراة مصر والسودان في المقال التالي
يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو مباراة مصر والسودان في ختام مباريات دور المجموعات، المباراة التي تترقب نتيجتها الجماهير في كلا البلدين، فمن يفوز على الأخر ويقصيه من البطولة، التاريخ في صالح مصر في لقاءات الفريقين الذي بدأت عام 1957 وتحديد يوم 10 من شهر فبراير، وفازت مصر في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف للسودان، الفوز يضمن لمصر التأهل كثاني للمجموعة، التعادل يجعل مصر في انتظار نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، الذي يلعب في نفس توقيت مصر والسودان، بينما صقور الجديان لا بديل لهم عن الفوز والانتظار لنتيجة نيجيريا ضد غينا، لمعرفة ترتيب السودان في المجموعة، لذا من المتوقع أن تكون مباراة ساخنه في الديربي العربي الأفريقي الليلة.
موعد مباراة مصر والسودان الليلة
- السابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من تونس الجزائر المغرب.
- التاسعة مساءً بتوقيت دولتي المواجهة مصر والسودان ودولة ليبيا.
- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، العراق، سوريا، البحرين.
- الحادية عشر مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
القنوات الناقلة المباراة ومعلق اللقاء
من المعروف أن جميع مباريات البطولة تنقل فضائياً بصورة حصرية، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، ولقاء اليوم بين المنتخبين سوف يذاع عبر قناة bein sports max hd 1، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.
ترتيب المجموعة قبل اللقاء
|الترتيب
|النقاط
|منتخب نيجيريا
|6 نقاط من فوزين على مصر والسودان
|مصر
|3 نقاط من الفوز على غينيا بيساو
|غينيا بيساو
|نقطة واحدة من التعادل مع السودان ولكن فارق الأهداف لصالحها عن السودان
|السودان
|نقطة واحدة من التعادل مع غينيا
بطاقة المباراة
|المباراة
|منتخب مصر* منتخب السودان
|البطولة
|بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022
|الموعد والتوقيت
|الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان
|الملعب
|ملعب أحمدو أهيدجو
|القنوات الناقلة
|قنوات بي إن سبورت القطرية
ملخص ونتيجة مباراة مصر والسودان
متابعي موقعنا ثقفني في العالم العربي في كل مكان، سنوافيكم بنتيجة اللقاء عقب انتهاء المباراة مباشراً، من خلال تقرير عن أهم أحداث المباراة الليلة كونوا معنا.
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