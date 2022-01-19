“مباشراً” مباراة مصر والسودان في كأس أفريقا من يقصي الأخر الليلة ترقب نتيجة مباراة مصر والسودان

يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو مباراة مصر والسودان في ختام مباريات دور المجموعات، المباراة التي تترقب نتيجتها الجماهير في كلا البلدين، فمن يفوز على الأخر ويقصيه من البطولة، التاريخ في صالح مصر في لقاءات الفريقين الذي بدأت عام 1957 وتحديد يوم 10 من شهر فبراير، وفازت مصر في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف للسودان، الفوز يضمن لمصر التأهل كثاني للمجموعة، التعادل يجعل مصر في انتظار نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، الذي يلعب في نفس توقيت مصر والسودان، بينما صقور الجديان لا بديل لهم عن الفوز والانتظار لنتيجة نيجيريا ضد غينا، لمعرفة ترتيب السودان في المجموعة، لذا من المتوقع أن تكون مباراة ساخنه في الديربي العربي الأفريقي الليلة.

موعد مباراة مصر والسودان الليلة

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش. الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من تونس الجزائر المغرب. التاسعة مساءً بتوقيت دولتي المواجهة مصر والسودان ودولة ليبيا. العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، العراق، سوريا، البحرين. الحادية عشر مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة المباراة ومعلق اللقاء

من المعروف أن جميع مباريات البطولة تنقل فضائياً بصورة حصرية، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، ولقاء اليوم بين المنتخبين سوف يذاع عبر قناة bein sports max hd 1، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

ترتيب المجموعة قبل اللقاء