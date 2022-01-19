رابط وخطوات حجز تذاكر كأس العالم 2022 في قطر.. إلحق احجز تذكرتك

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عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022 بقطر، مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا (FIFA) اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 عن إتاحة الدفعة الأولى لحجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022 المقرر إقامته فى قطر نهاية هذا العام الجاري على أن يظل باب الحجز مفتوح حتى يوم 8 فبراير 2022 ، علما بأنه سيكون هناك فرصة ثانية لشراء تذاكر مباريات كأس العالم قبل الموعد المخصص لسحب قرعة المونديال والتي ستكون يوم الجمعة الأول من شهر أبريل القادم، وقد تم تخصيص موقع إلكتروني من أجل بيع تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، وسوف نتعرف فى التالي على كيفية حجز تذاكر المونديال 2022 وننشر رابط شراء تذاكر كأس العالم 2022 بقطر.

حجز تذاكر كأس العالم قطر 2022

طرح الفيفا بشكل رسمي المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022 قطر من أجل إتاحة الفرصة لعشاق كرة القدم الراغبين فى حضور مباريات المونديال لحجز وشراء التذاكر والذي يكون وفقا لأسبقية الشراء عبر الموقع المخصص، وقدم وفر اتحاد الكرة القطري مجموعات مختلفة من تذاكر كأس العالم من أجل إعطاء الفرصة لشريحة كبيرة من الجماهير لحضور المباراة سواء من قطر أو من أي مكان بالعالم، فقد وضعت اللجنة المنظمة لكأس العالم فئات مختلفة لشراء التذاكر وهى:

– تذاكر من أجل حضور مباراة واحدة

– تذاكر لحضور 4 مباريات فى استادات مختلفة.

– تذاكر لحضور جميع المباريات لأحدى المنتخبات المشاركة.

رابط وطريقة حجز تذاكر كأس العالم 2022 في قطر

منذ طرح مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022 تزايدت محركات البحث عن طريقة حجز وشراء تذاكر مباريات المونديال من خلال الموقع الذي خصصه اتحاد كرة القدم القطري، لذلك سنتعرف على طريقة الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

– التوجه إلى رابط موقع بيع تذاكر كأس العالم 2022.

– اضغط على “اطلب تذاكر كأس العالم قطر 2022 الآن.

– اضغط على “تقدم للحصول على التذاكر من هنا”.

– حدد مكان إقامتك هل فى قطر أم دولة أخرى.

– اتبع التعليمات التي تظهر لك على صفحة حجز التذاكر.

– ادفع قيمة شراء التذكرة أونلاين، وهكذا يتم حجز تذكرتك.