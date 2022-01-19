يوفنتوس يبلغ دور الثمانية بكأس إيطاليا
تأهل يوفنتوس إلى دور الثمانية من منافسات كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه سامبدوريا 4 - 1، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر.
وتقدم الكولومبي خوان كوادرادو ليوفنتوس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف المدافع دانيلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وفي الدقيقة 63 سجل أندريا كونتي هدف سامبدوريا الوحيد، فيما تكفل باولو ديبالا بتسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 67.
وفي الدقيقة 77 سجل الإسباني ألفارو موراتا الهدف الرابع ليوفنتوس من ضربة جزاء.
ويلتقي يوفنتوس في دور الثمانية مع الفائز من مباراة ساسولو وكالياري والتي تقام الأربعاء.
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