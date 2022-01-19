متابعة نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء 19/1/2022 في أمم أفريقيا وما مصير المنتخب المصري لحظياً

متابعة نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم ومعرفة موعد انطلاقها كل هذا من خلال هذا المقال حيث أن البحث المستمر لمعرفة تفاصيل تلك المباراة قد تزايد، فقد قام منتخب مصر بتجديد آماله من أجل التأهل للدور السادس عشر في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب عليه منتخب غينيا، ولهذا تعتبر تلك المباراة من المباريات المهمة جدًا التي ينتظرها العديد من الأشخاص بفارغ الصبر ويرغبون في معرفة كل المعلومات عنها، وسوف تقام مباراة منتخب مصر ضد السودان في الجولة الثالثة غدًا الأربعاء، وفي هذا الصدد سوف نذكر كل ما يدور حول هذا الموضوع في السطور التالية.

متابعة نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم وموعد المباراة

يستمر البحث حول رغبة المتابعين في متابعة نتيجة مباراة مصر والسودان حيث سوف يلتقي الفريقين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعة في إستاد أحمدو أهيدجو عاصمة الكاميرون في مباراة حاسمة يترقبها العديد، وقد تأهل كلا الفريقين بالتدريب المستمر رغبة في الفوز في تلك المباراة التي سوف تقام غدًا الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 في تمام الساعة:-

الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس.

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والأردن.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وقطر.

الحادية عشرة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات.

سوف يلعب منتخب غينيا بيساو ضد منتخب نيجيريا في نفس اليوم والتوقيت، كما قد قام المنتخب المصري بحصد أول ثلاث نقاط في هذه البطولة ولهذا يحتل المركز الثاني ويتقدم عنه منتخب نيجيريا بثلاث نقاط، وهكذا يتوقف رصيد هذا المنتخب عند نقطة واحدة فقط في المركز الثالث ضد السودان، والجدير بالذكر أن منتخب مصر قد خسر في الجولة الأولى ضد نيجيريا، وعلى النقيض قد تعادل هذا المنتخب مع السودان في الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية

يجهل العديد من الأشخاص ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا أصبح منتخب نيجيريا يتربع في المجموعة الأولى ويليه مباشرة منتخب مصر في المركز الثاني برصيد يبلغ حوالي ثلاث نقاط ثم بعدهما غينيا والسودان بنقطة واحدة.