القنوات الناقلة مجاناً لمباراة مصر والسودان في أمم أفريقيا 2022، تعد من أكثر القنوات التي يبحث عنها المشاهدين في مصر والسودان، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الاربعاء الموافق 19 يناير 2022 وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المباراة الهامة والمرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب السودان وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات أمم أفريقيا 2022، حيث سيكون الفائز في تلك المباراة هو أحد المتأهلين إلى الدور السادس عشر من بطولة أمم أفريقيا 2022.

القنوات الناقلة مجانا لمباراة مصر والسودان أمم أفريقيا 2022 على النايل سات:-

هناك مجموعة من القنوات التي أعلنت أنها سوف تقوم بنقل مباراة مصر والسودان وأغلب مباريات كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في الدول العربية وغيرها من دول العالم وهذه القنوات يمكن ضبط تردداتها من أجل استقبالها بجودة وإشارة عالية، وهذه القنوات تبث برامجها من على القمر الصناعي نايل سات، والقنوات الناقلة مجاناً لمباراة مصر والسودان هى القنوات التالية:-

* قناة النبأ الليبية:- يمكن استقبال قناة النبأ الليبية من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال ضبط التردد الخاص بها كما يلي:-

التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11096 27500 أفقي 3/4

* قناة الجزائر المفتوحة:- يمكن استقبال بث برامج قناة الجزائر المفتوحة ومشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال ضبط التردد الخاص بها كما يلي:-

التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11680 27500 عمودي 5/6

وتقوم القناة الجزائرية المفتوحة ببث مباريات منتخب الجزائر في البطولة بشكل مستمر كما أنها تقوم ببث برامج متنوعة خاصة بتحليل أداء المنتخبات وخاصة العربية في البطولة.

* قناة فوكس سبورت الناقلة للبطولة:- أيضاً تعد من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها من أجل مشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2022 ويمكن ضبط التردد الخاص بها كما يلي:-

التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12284 27500 أفقي 5/6

* قناة تيلي تشاد: تعد من القنوات التي تقوم بنقل مباريات أمم أفريقيا 2022 وبثها للمشاهدين ويمكن استقبال التردد الخاص بها من خلال ضبط التردد التالي:-

التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 12015 27500 أفقي 5/6

كما تقوم قناة رتب التابعة لدولة بوركينا فاسو بنقل مباريات البطولة ويمكن ضبط التردد الخاص بها على القمر الصناعي يوتلسات 9 بتردد 11900 ومعدل الاستقطاب أفقي وترميز 27500.