نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء 19-1-2022 في أمم إفريقيا وتأهل المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم ملخص نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم، حيث أن مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة لها هي أولى متصدرات البحث على موقع جوجل لمعرفة موعد المباراة والطريقة التي يمكن من خلالها مشاهدة المباراة بكل سهولة من المنزل، وتعتبر مباراة مصر والسودان أو كما تدعي مباراة وادي النيل من أكثر المباريات الحماسية المقامة في أمم أفريقيا وتأتي في ترتيب الجولة الثالثة لمباريات الكأس لعام ٢٠٢٢، كما أن التفاوت في ترتيب الفرق يعطي المباراة أهمية أكبر فكل من الفريقين يرغب الخروج منتصرا من هذه المباراة، تابعوا معنا ما يلي.

ملخص نتيجة مباراة مصر والسودان اليوم

قد تم فوز المنتخب المصري بالشوط الأول على المنتخب السوداني بإحراز اللاعب محمد عبد المنعم هدفا في الدقيقة 35، والأن تم انتهاء الشوط الثاني بفوز المنتخب المصري على المنتخب السوداني بهدف واحد وبذلك يتم تأهله للدور السادس عشر.

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة لها

لقد بادر ملايين المشجعين بحجز التذاكر لحضور المباراة المقامة في الكاميرون بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني، حيث يضم ملعب أحمدو أهيدجو مباراة من أقوى المباريات التي تم تنظيمها في كأس الأمم الأفريقية، وتشكل مباريات الأمم الأفريقية الكثير من المعاني الهامة المشجعين واللاعبين العرب، حيث يعتبر اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يناير هو اليوم الحاسم، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا سوف يعلن الحكم بدء المباراة بين الفريقين، يتسائل المشجعين على القنوات العامة للمباراة لمتابعتها حصريا، لذلك أعلنت قناة beIN SPORTS إذاعتها لمباراة مصر والسودان بشكل حصري، كما يمكنكم متابعة المباراة من قلب الحدث على المواقع الإلكترونية الرياضية على شبكة الإنترنت.

تردد قناة بين سبورت ماكس اتش دي 1 القطرية علي القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بين سبورت ماكس اتش دي 2 علي القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/2.

جدول ترتيب الفرق بكأس الأمم الأفريقية

يعتبر منتخب نيجيريا الأول في ترتيب كأس الأمم الأفريقية بعدد ست نقاط كاملة.

كذلك يتمركز منتخب مصر في الترتيب الثاني برصيد ثلاث نقاط.

أما عن الترتيب الثالث يتمركز به منتخب غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة فقط.

كما يأتي منتخب السودان في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف.

كما أن منتخب مصر شارك في مباراتين منذ افتتاح المباريات في بطولة كأس إفريقيا فالأولي كانت من نيجيريا وقد خسرها بهدف دون رد ، أما المباراة الثانية كانت مع غينيا بيساو التي انتصر فيها بتحقيق هدف وحيد دون رد، لذلك حرص المدير الفني للفريق على تشكيل صفوف لاعبيه للفوز بالمباراة لتحقيق مستوى أفضل بالترتيب لضمان الوصول إلى التأهيلات الخاص بالربع نهائي لمباريات أمم أفريقيا.