ترتيب مجموعة الجزائر اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2022 موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022 مع موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية، حيث تدخل الجزائر مباراة كوت ديفوار في الجولة الأخيرة وعينها على النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على حظوظها في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أفريقيا 2022 في الكاميرون.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022

ترقبوا تحديث ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2022 مع نهاية مباريات اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة.

1- كوت ديفوار أربع نقاط 2- غينيا الإستوائية ثلاث نقاط 3- سيراليون نقطتين 4- الجزائر نقطة واحدة

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

من المنتظر أن تقام مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة المقامة على ملعب جابوما وتنقل المباراة عبر قنوات Bein sports HD 1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وتقام في نفس التوقيت مباراة سيراليون وغينيا الإستوائية من أجل تحديد أصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمجموعة الخامسة، وسط ترقب مصري لمتصدر المجموعة لمواجهتها في الدور ال 16 من البطولة.

ترتيب مجموعة الجزائر مع نهاية الجولة الثالثة

يذكر أن ساحل العاجل تحتل المركز الأول برصيد أربع نقاط، بينما تحتل غينيا الإستوائية المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، وتحتل سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين بينما تأتي الجزائر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

تسعى كوت ديفوار لتحقيق الفوز على الجزائر لحسم المركز الأول وملاقاة مصر في الدور الثمن النهائي خاصة وأن فوزها على الجزائر يجعلها تصل للنقطة السابعة.

على الجانب الأخر لن تجد الجزائر فرصة أمامها للتأهل سوى تحقيق الفوز على كوت ديفوار من أجل الوصول للنقطة الرابعة وحسم أحد المركزين للتأهل في انتظار المواجهة الثانية القوية بين سيراليون وغينيا، خاصة وأن فوز سيراليون هي الأخرى سيحسم لها أحد المراكز انتظارا لنتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار وكذا الحال بالنسبة لسيراليون.

لذا تعد مباريات اليوم في الجولة الأخيرة والثالثة الحاسمة في مباريات المجموعة الخامسة محل اهتمام من جميع المتابعين في مصر والجزائر والوطن العربي انتظارا لما ستسفر عنه نتائج المباريات اليوم من أجل معرفة منافس مصر في دور الثمن نهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.