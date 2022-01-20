ترقب نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في كأس أمم أفريقيا وموعد مباراة الجزائر اليوم

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الجزائرية والعربية نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في كأس الأمم الأفريقية في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات كأس أمم أفريقيا، وما يجعل مباراة الجزائر اليوم أمام كوت ديفوار هامة هي أن الجزائر لديها نقطة واحدة قبل مباراة كوت ديفوار وأمامها فرصة واحدة وهي تحقيق الفوز على كوت ديفوار من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

من المرتقب إقامة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة BEIN SPORTS HD1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتسعى الجزائر في مواجهة كوت ديفوار إلى الفوز ولا بديل أمامها سوى الفوز بعد التعادل أمام سيراليون في الجولة الأولى والخسارة المفاجأة أمام غينيا الاستوئية في الجولة الثانية من مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ترقب نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

يتوقع أن تكون مباراة الجزائر وكوت ديفوار من أصعب مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية، ومايزيد من صعوبة مباراة الجزائر وكوت ديفوار هي أن نتيجتها تحسم الكثير من الأمور، فوز كوت ديفوار على الجزائر يضمن لها المركز الأول، بينما تعادل الجزائر وكوت ديفوار يطيح بالجزائر خارج البطولة ويجعل فرص كوت ديفوار في المركز الأول مرهونة بنتيجة مباراة سيراليون وغينيا الاستوائية المقامة في نفس التوقيت.

الجزائر والتي تدخل مباراة اليوم أمام كوت ديفوار مدافعة عن لقبها السابق في مصر وتحاول تصحيح أوضاعها خاصة وأن المدير الفني جمال بن ماضي يسعى إلى إيجاد شفرات الجزائر في الكاميرون من أجل المرور إلى الدور ثمن النهائي بأي طريقة وهناك يكون لكل حديث حديث.

الجزائر ستسعى في الهجوم من الدقائق الأولى ولكنها ستضع الدفاع في تفكيرها خاصة وأن التفكير في الفوز من الدقيقة الأولى قد يجعلها تدفع ثمن كبير بإحراز كوت ديفوار هدف، خاصة وأن كوت ديفوار أقوى من سيراليون وغينيا الاستوائية، وتواجه الجزائر سوء حظ كبير في البطولة خاصة بعد الشكوى المتتالية من سوء أرضية الملعب والتي يتوقع أنها أثرت سلبيا على أداء الجزائر في الجولتين الأولى والثانية