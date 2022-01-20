نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفوز الرابع في الطريق.. موعد مباراة الباطن والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الباطن والهلال ، تترقب الجماهير العربية والسعودية على وجه الخصوص، دقات الثالثة والنصف عصر الجمعة 21 يناير 2022 ، من أجل متابعة مواجهة جديدة، يخوضها زعيم الأندية السعودية، ضد السماوي، وذلك ضمن لقاءات الدور الثاني في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2022/2021 ، والتي يستضيفها ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية، والتي قد يقرب الفوز بها دخول الموج الأزرق في منافسة مباشرة على اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي، مع الاتحاد متصدر الترتيب حاليًا.

في السطور المقبلة، سنستعرض بالصور والفيديو، كل الكواليس وآخر الأخبار و موعد مباراة الباطن والهلال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والباطن في الدوري السعودي .

مباراة الباطن والهلال

مواجهة أخرى وتحديد جديد إذن، يخوضه الزعيم الهلالي، يوم الجمعة، أمام الباطن الذي يصارع الهبوط هذا الموسم.

نستعرض في البداية جدول الدوري السعودي قبل خوض غمار الأسبوع الـ18:

حيث شهد أداء الهلال تحسنًا ملموسًا، في الأسابيع الأخيرة، بدأت بالفوز على الفيصلي (3-2) في الأسبوع الـ15، ثم اكتساح الطائي برباعية، قبل أن يتخطى التعاون بريمونتادا مثيرة (3-2) في الجولة الماضية.

يأتي هذا بعد هزة عنيفة للموج الأزرق، في لقاءين متتاليين، أمام النصر في “ديربي الرياض” ثم الفتح.

حاليًا يحتل حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ، المركز الرابع في الجدول برصيد 30 نقطة وصافي (9) أهداف.

حيث يبتعد الهلال عن الاتحاد المتصدر 6 نقاط، فيما يفصله عن الشباب الوصيف 3 نقاط والنصر الثالث نقطتين فقط.

في المقابل، يبلغ ذروة طموح نادي الباطن في البقاء في الدوري السعودي الموسم المقبل.

حيث يقبع السماوي في المركز قبل الأخير، برصيد 15 نقطة وصافي (-7) أهداف، بفارق 4 نقاط عن الحزم متذيل الترتيب.

وغابت عن الفريق الشمالي الانتصارات منذ آخر فوز على التعاون (3-2) في الجولة الـ12.

إذ مُني بسلسلة هزائم متتالية، أبرزها يعتبر أمام العميد في الأسبوع الـ15 بنتيجة (2-3).

موعد مباراة الباطن والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الجمعة، في تمام الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت مصر، الثانية عشر والنصف ( 12:30 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والباطن ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني” سيتم الإعلان عنه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في يوم اللقاء.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث اللقاء عبر قناة SSC 1.

وحول معلق مباراة الهلال والباطن ، فوق ما رصدناه في “ثقفني” سيتولي المعلقان السعوديان حماد العنزي وأحمد النفيسة المهمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع الكواليس والتفاصيل إضافة إلى موعد مباراة الهلال والباطن والقنوات الناقلة، بجانب نتائج ومشوار الفريقين في دوري محمد بن سلمان لهذا الموسم، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الهلال والباطن في الدوري السعودي .