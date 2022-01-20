نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2021، ينتظر جماهير كرة القدم الإفريقية والجزائرية مباراة هامة ومصيرية مساء اليوم الخميس العشرين من شهر يناير من العام 2021، والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار في ختام منافسات امجموعة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والمقامة حالياً بالكاميرون.

فرصة وحيدة لتأهل منتخب الجزائر لدور الستة عشر

ويدخل منتخب الجزائر مباراة الليلة وعينه غلى الفوز، حيث لابديل أمام محاربي الصحراء سوى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية، حيث يحتل منتخب الجزائر المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة من تعادل الجزائر مع سيراليون في الجولة الافتتاحية قبل الخسارة على يد منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الثانية بمنافسات هذه المجموعة، إلا أن مصير منتخب الجزائر سيكون بيده في مباراة الليلة، وهو مايعني أن فوز منتخب الجزائر على منتخب كوت ديفوار سيجعل منتخب الجزائر ضمن المتأهلين إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2021.

على الجانب الآخر فإن منتخب كوت ديفوار يدخل مباراة الليلة وعينه على الحفاظ على صدارته للمجموعة الخامسة، إذ أن منتخب كوت ديفوار يحتل حتى الآن صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني في هذه المجموعة.

تعد آمال كافة منتخبات المجموعة الخامسة: الجزائر، وكوت ديفوار، وسيراليون، وغينيا الاستوائية قائمة للتأهل إلى دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2021، إلا أن منتخب كوت ديفوار قد ضمن رسمياً تأهله للجولة القادمة، غير أنه لم يحسم المركز الذي سيتأهل به بعد إلى الجولة القادمة، خاصة وأن متصدر هذه المجموعة سيواجه منتخب مصر صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة من دوري المجموعات، لذا فإن الاحتمالات لكل شئ قائمة.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر وكوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الجزائر وكوت ديفوار من خلال شاشة قناة الجزائرية الأولى الأرضية، كما سيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم من خلال شاشة قناة bein sports Max HD1.