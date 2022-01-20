نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوي السعودي، يسعى كلا من الاتحاد والفيصلي للفوز، كان نادي الاتحاد السعودي قد عرض إمكانية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي على الموقع الرسمي الخاص بالنادي، حيث تتاح إمكانية شراء تذاكر المباراة لحضورها من أرض الملعب.

رابط تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

يمكن شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي السعودي من خلال الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السعودي

يتم بعدها تسجيل الدخول

اختيار المكان المفضل لك في الملعب

الدفع بإستخدام البطاقة الإئتمانية

يمكنك طباعة التذكرة ودخول مباراة الاتحاد والفيصلي.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفيصلي

يمكن حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد الفيصلي والتي تراوحت بين 35 ريال وحتى 300 ريال

التذكرة الموحدة : 35 ريال

التذكرة الفضي: 150 ريال

التذكرة الذهبي : 300 ريال

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي لكرة القدم

من المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أو الجوهرة المشعة في تمام:

الثامنة وعشر دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن مباراة الاتحاد ضد الفيصلي تقام ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

يدخل الاتحاد مباراة الفيصلي في المركز الأول برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريق الفيصلي في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة في موقف لا يحسد عليه بالنسبة للفيصلي ومشجعي الفريق.

يسعى الاتحاد لفك النحس له أمام الفيصلي في تلك المواجهة خاصة وأن الفريق فشل في الفوز في أخر سبع سنوات في الدوري السعودي، وكان الفريقان قد التقيا ست مرات، نجح خلالها الفيصلي في الفوز أربع مرات بينما انتهت المبارتين بين العميد والفيصلي بالتعادل.

ترقب نتيجة مباراة الاتحاد والفيصلي

تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الاتحاد والفيصلي اليوم في تلك المواجهة المرتقبة بالدوري السعودي، حيث يسعى الاتحاد السعودي لتحقيق الفوز بتلك المواجهة المرتقبة والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وسط محاولات قوية من جانب الفيصلي لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل إنقاذ موقفه.