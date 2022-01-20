ترتيب مجموعات أمم أفريقيا الكاميرون 2022 وتأهل نيجيريا ومصر عن المجموعة الرابعة

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محمد سياف - ابو ظبي - تصل اليوم الخميس 20 يناير منافسات بطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 إلى اليوم الأخير من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات للمجموعات الستة، وتختتم اليوم آخر المواجهات في هذا الدوري من خلال لقاءات المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر، وسيراليون، وغينيا الإستوائية، وكوديفوار، ولقاءات المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم منتخبات تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا، لتكتمل بنهاية اليوم 16 منتخبا يتأهلوا للدور الثاني.

ومن خلال منافسات يوم أمس الأربعاء أقيمت مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا وغينيا يساو والسودان، وتمكن المنتخب المصري من عبور منتخب السودان بصعوبة بنتيجة 1/0، وأيضا منتخب نيجيريا وصل للفوز الثالث على التوالي بهزيمة منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2/0، ليتأهل منتخب نيجيريا أول المجموعة بـ 9 نقاط، والمنتخب المصري ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط.

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ترتيب مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2022 قبل اليوم الختامي لدور المجموعات

ترتيب المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز الكاميرون 2 0 1 7 1 بوركينا فاسو 1 1 1 4 2 كاب دي فيردي 1 1 1 4 3 أثيوبيا 1 2 1 1 4

ترتيب المجموعة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز السنغال 1 0 2 5 1 غينيا 1 1 1 4 2 ملاوى 1 1 1 4 3 زيمبابوي 1 2 0 3 4

ترتيب المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز المغرب 2 0 1 7 1 الجابون 1 0 2 5 2 جزر القمر 1 2 0 3 3 غانا 0 2 1 1 4

ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز نيجيريا 3 0 0 9 1 مصر 2 1 0 6 2 غينيا بيساو 0 2 1 1 3 السودان 0 2 1 1 4

ترتيب المجموعة الخامسة لبطولة أمم أفريقيا 2022

المنتخب فوز هزيمة تعادل النقاط المركز كوديفوار 1 0 1 4 1 غينيا الإستوائية 1 0 0 3 2 سيراليون 0 0 2 2 3 زيمبابوي 0 1 1 1 4

ترتيب المجموعة السادسة لبطولة أمم أفريقيا 2022