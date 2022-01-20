مستني ايه.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا مجانا 2022

يتم اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 بث مباراة الجزائر كوت ديفوار ضمن مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا، فمن المعروف أن البطولة بدأت منذ بدايات شهر يناير الجاري ويوم أمس قابل المنتخب المصري الوطني نظيره المنتخب السوداني وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لا شيء من المنتخب السوداني، وسنوضح لكم القنوات الرياضية الفضائية الناقلة لمباراة المنتخب الجزائري والكوت ديفواري اليوم وموعد المباراة وكانت أخر مباريات المنتخب الجزائري كانت ضد المنتخب الغيني وانتهب بفوز منتخب غينيا.

القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولى

تردد القناة :11680 على النايل سات.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1



نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 2\3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد القناة: 11013.

موعد مباراة المنتخب الجزائري ضد منتخب كوت ديفوار

يتم اليوم بث مباراة منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار على التليفزيون الرياضي ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية 2022 حيث:-

تتم إذاعة المباراة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2022.

المباراة على ملعب جابوما في الكاميرون.

ويم إذاعتها بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الجزائر الشقيقة والسادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري ضد منتخب كوت ديفوار

في حراسة مرمى المنتخب يأتي كل من وهاب رايس مبولحي.

خط الوسط يأتي كل من رامز زروقي، يوسف بلايلي وإسماعيل بن ناصر.

أما خط الهجوم فيكون رياض محرز، إسلام سليماني وسعيد بن رحمة.

وخط الدفاع يشمل يوسف عطال وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني وعبد القادر بدران.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 يناير 2022