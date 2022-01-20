نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موسم الرياض” مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان اليكم سبب تأجيل وتفاصيل موعد المباراة الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشكل رسمي فقد تم الاعلان خلال الساعات الاخيرة عن تأجيل موعد المباراة الهامة التي تقام بين فريقي الهلال والنصر السعودي وبين باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في المباراة الودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 الذي انطلق بالعديد من المفاجآت في العديد من المجالات منها المجال الرياضي وكرة القدم تحديدا، فقد انتظر هذه المباراة الكثير من عشاق كرة القدم في السعودية لمشاهدة مباراة حماسية بحضور نجوم كرة القدم ليونيل ميسي ونيمار، وإليكم من خلال هذه السطور نستعرض سبب تأجيل مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان والتعرف على موعد المباراة الجديد بعد التأجيل.

مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان موسم الرياض

وقد كانت هيئة الترفيه السعودية قد اعلنت عن عقد مباراة مميزة بين نجوم فريق النصر والهلال السعودي وبين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بعد النجاح الكبير الذي حققته المباراة التي جمعت بين برشلونة وبوكا جونيور في فعاليات موسم الرياض والتي اقيمت خلال الفترة الماضية في السعودية، ولكن قد قامت شبكة قنوات بي ان سبورت خلال الساعات الاخيرة بطرح بشان عبر الموقع الرسمي الخاص بها يتضمن تأجيل المباراة رسميا والتي من المقرر ان يتم اقامتها اليوم الاربعاء.

سبب تأجيل مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وقد اشارت بعض المصادر ان تأجيل مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي جاء بسبب انتشار فيروس كورونا في قارم اوروبا بشكل عام خلال الايام الاخيرة، وهو ما جعل الفريق الفرنسي يقوم بالتراجع عن اقامة المعسكر الخاص به في الدوحة، وذلك حرصا من الحكومة الفرنسية عبر تطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بها منعا لانتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

موعد مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الجديد

وحتى الآن وبعد قرار تأجيل مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي فلن يتم الاعلان عن الموعد الجديد الخاص بالمباراة، ومن المقرر ان يتم تحديد الموعد خلال الساعات المقبلة ليتم الاعلان عنه رسميا من خلال موقع شبكة بي ان سبورت القطرية.