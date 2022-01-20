يونايتد يعود إلى الانتصارات بثلاثية في برينتفورد

يونايتد يعود إلى الانتصارات بثلاثية في برينتفورداستعاد فريق مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بالتغلب على مضيفه برينتفورد بثلاثية لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب "جريفين بارك" مساء امس في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية اليونايتد كل من أنتوني إيلانجا في الدقيقة 55، وماسون جرينوود بالدقيقة 62، وماركوس راشفورد في الدقيقة 77، بينما سجل هدف برينتفورد الوحيد إيفان توني بالدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة بالمركز 14.