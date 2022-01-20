موعد مباراة تونس وغامبيا كأس أمم إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

يبحث الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم عن مباراة تونس وغامبيا في كأس الأمم الإفريقية على محرك البحث “جوجل”، وقد زادت وتيرة البحث عن المباراة خلال اليومين الماضيين وحتى الآن على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن منتخب تونس سيواجه نظيره منتخب جامبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم الخميس 20 من شهر يناير لعام 2022م ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وقد احتلت أخبار البطولة صفحات الجرائد ومواقع الأخبار في الفترة الحالية حيث تُعد هذه البطولة أكبر بطولة إفريقية لها عدد كبير من المشجعين، وجدير بالذكر أن منتخب مالي هو المنتخب المتصدر للمجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي في الوصافة منتخب جامبيا ب 4 نقاط أيضاً أما في المركز الثالث منتخب تونس ب 3 نقاط وفي المركز الأخير منتخب موريتانيا بدون أي نقاط، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” تغطبية لمباراة تونس وجامبيا والقنوات الناقلة للمباراة في ظل اهتمامنا بمتابعتكم بكافة الأخبار الرياضية العربية والعالمية، فتابعونا.

موعد مباراة تونس وغامبيا

ينتظر الملايين من جمهور كرة القدم العربي والإفريقي إنطلاق صافرة الحكم لمباراة منتخب تونس وجامبيا اليوم العشرون من يناير في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ليمبي بالكاميرون، ويعلق على هذه المباراة المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، ونتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة beIN Sports HD 1 Max المباراة المنتظرة بين منتخب تونس ومنتخب غامبيا، ومن الجدير بالذكر أن قنوات بين سبورت حصلت على حقوق بث جميع مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية كما تبث مباريات أقوي البطولات الأوروبية والعالمية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي وغيرها من البطولات الهامة التي يتابعها الملايين من جمهور كرة القدم العربي والإفريقي.

نتمنى في نهاية مقالنا اليوم أن نكون وضحنا لكم كافة تفاصيل المباراة المنتظرة بين منتخب تونس وجامبيا حيث وضحنا لكم الموعد الرسمي للمباراة والقنوات الناقلة لها، ولأي سؤال أو استفسار يُرجى ترك السؤال بالتعليقات بالأسفل وسنجيب عليكم في الحال